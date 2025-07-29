ЦСКА - Локомотив, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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В первом туре FONBET Кубка России по футболу обращают на себя внимание сразу несколько афиш. Но, пожалуй, столичная среди них вне конкуренции. Новый лидер РПЛ едет в гости к обладателю трофея. Анализируем очередное противостояние ЦСКА и «Локомотива» с точки зрения интересных вариантов для ставки.
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Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 1-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|79
|36
|57
|303-199
|«Локомотив»
|57
|36
|79
|199-303
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Ахмат»
РПЛ
|21.07.2025
|«Оренбург»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|12.07.2025
|«Краснодар»
0:1
ЦСКА
Суперкубок России
|05.07.2025
|ЦСКА
4:2
ОФК
BetBoom Братский кубок
|01.07.2025
|ЦСКА
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Краснодар»
0:2
«Локомотив»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Акрон»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.05.2025
|«Локомотив»
2:2
ЦСКА
РПЛ
|18.08.2024
|ЦСКА
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.04.2024
|«Локомотив»
3:3
ЦСКА
РПЛ
|05.08.2023
|ЦСКА
4:1
«Локомотив»
РПЛ
|23.04.2023
|ЦСКА
1:1
«Локомотив»
РПЛ
29.07.2025. 18:30. «Акрон» – «Балтика»
30.07.2025. 18:30. ЦСКА – «Локомотив»
12.08.2025. 16:15. «Акрон» – ЦСКА
13.08.2025. 18:30. «Локомотив» – «Балтика»
27.08.2025. 20:45. «Балтика» – ЦСКА
28.08.2025. 19:30. «Локомотив» – «Акрон»
16.09.2025. 13:00. «Акрон» – «Локомотив»
16.09.2025. 13:00. ЦСКА – «Балтика»
30.09.2025. 13:00. «Балтика» – «Акрон»
30.09.2025. 13:00. «Локомотив» – ЦСКА
21.10.2025. 13:00. «Балтика» – «Локомотив»
21.10.2025. 13:00. ЦСКА – «Акрон»
Год назад все восхищались резко помолодевшим и посмелевшим «Локомотивом». Но этот сезон он начал еще ярче. Две сухие победы с общим счетом 5:0 вознесли «железнодорожников» на вершину таблицы РПЛ. И если разгром «Сочи» еще можно было списать на слабость соперника, который попал в Премьер-лигу фактически с пятого места второго дивизиона, то выигрыш в Краснодаре - это уже заявка на нечто серьезное. Кажется, что команда Галактионова наконец-то созрела для борьбы за медали, а какого достоинства - станет ясно по прошествии чуть большего времени. Кубковая встреча с земляками-армейцами - еще один тест на прочность и зрелость для Батракова и компании.
Армейцы тоже могут быть собой довольны в уходящем месяце: выиграли Суперкубок в противоборстве с тем же «Краснодаром», перевернули игру с «Ахматом» в РПЛ. Единственный повод для досады - выездная ничья в Оренбурге, но на синтетике «Газовика» все команды без исключения испытывают трудности. Естественно, красно-синие преисполнены желания защитить свой титул в национальном Кубке. Так что настрой с их стороны тоже будет максимальным вне зависимости от стартового состава.
А в качестве прогноза на игру соберем комбо из непроигрыша армейцев и голами в исполнении обеих команд. В FONBET такой идет с коэффициентом 2.07.
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В прямом эфире кубковое дерби покажет «Матч ТВ».
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
ЦСКА: Вильягра (травма)
«Локомотив»: Пиняев, Тимофеев (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Локомотив»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|13. Келлвен
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|23. Абдулкадыров
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|68. Рядно
|77. Самошников
|Защитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Матеус
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Глебов
|19. Руденко
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Мусаев
|14. Салтыков
|Нападающий
|Нападающий
|20. Койта
|27. Комличенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
БК FONBET удвоит номинал выигрышной ставки на ЦСКА. Коэффициент на успех гостей почти в два раза выше - 3.80. Ничья в основное время котируется за 3.40.
Из пяти предыдущих дерби с «Локо» на «Песчанке» ЦСКА выиграл лишь одно при трех поражениях. Тем не менее букмекеры отдают в предстоящей встрече преимущество хозяевам.
1:1 - наиболее реальный исход встречи, согласно расчетам аналитиков. В линии на точный счет этот вариант котируется ниже всех (6.50).
Бесплатная трансляция матча доступна на федеральном канале «Матч ТВ».
Приобрести билеты на матч можно в кассах «ВЭБ Арены» и на официальном сайте ПФК ЦСКА. Минимальная стоимость - 800 рублей. Fan ID на Кубке не требуется.