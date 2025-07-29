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28 июля 14:51ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

ЦСКА - Локомотив, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Обладатель трофея против лидера РПЛ - огненное дерби!
Валентин Васильев

В первом туре FONBET Кубка России по футболу обращают на себя внимание сразу несколько афиш. Но, пожалуй, столичная среди них вне конкуренции. Новый лидер РПЛ едет в гости к обладателю трофея. Анализируем очередное противостояние ЦСКА и «Локомотива» с точки зрения интересных вариантов для ставки. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

30.07.2025, Вс

18:30 МСК

«Локомотив»  (Москва)

П1 - 2.00

Х - 3.40

П2 - 3.80

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 1-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА793657303-199
«Локомотив»573679199-303

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025ЦСКА

2:1

«Ахмат»

РПЛ

21.07.2025«Оренбург»

0:0

ЦСКА

РПЛ

12.07.2025«Краснодар»

0:1

ЦСКА

Суперкубок России

05.07.2025ЦСКА

4:2

ОФК

BetBoom Братский кубок

01.07.2025ЦСКА

3:1

«Партизан»

BetBoom Братский кубок

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Краснодар»

0:2

«Локомотив»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

24.05.2025«Акрон»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.05.2025«Локомотив» 

2:2

ЦСКА

РПЛ

18.08.2024ЦСКА

0:1

«Локомотив» 

РПЛ

13.04.2024«Локомотив» 

3:3

ЦСКА

РПЛ

05.08.2023ЦСКА

4:1

«Локомотив» 

РПЛ

23.04.2023ЦСКА

1:1

«Локомотив» 

РПЛ

Календарь игр в группе D

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29.07.2025.   18:30. «Акрон» – «Балтика»
30.07.2025.   18:30. ЦСКА – «Локомотив»
12.08.2025.   16:15. «Акрон» – ЦСКА
13.08.2025.   18:30. «Локомотив» – «Балтика»
27.08.2025.   20:45. «Балтика» – ЦСКА
28.08.2025.   19:30. «Локомотив» – «Акрон»
16.09.2025.   13:00. «Акрон» – «Локомотив»
16.09.2025.   13:00. ЦСКА – «Балтика»
30.09.2025.   13:00. «Балтика» – «Акрон»
30.09.2025.   13:00. «Локомотив» – ЦСКА
21.10.2025.   13:00. «Балтика» – «Локомотив»
21.10.2025.   13:00. ЦСКА – «Акрон»

Прогнозы на матч

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Год назад все восхищались резко помолодевшим и посмелевшим «Локомотивом». Но этот сезон он начал еще ярче. Две сухие победы с общим счетом 5:0 вознесли «железнодорожников» на вершину таблицы РПЛ. И если разгром «Сочи» еще можно было списать на слабость соперника, который попал в Премьер-лигу фактически с пятого места второго дивизиона, то выигрыш в Краснодаре - это уже заявка на нечто серьезное. Кажется, что команда Галактионова наконец-то созрела для борьбы за медали, а какого достоинства - станет ясно по прошествии чуть большего времени. Кубковая встреча с земляками-армейцами - еще один тест на прочность и зрелость для Батракова и компании.

Армейцы тоже могут быть собой довольны в уходящем месяце: выиграли Суперкубок в противоборстве с тем же «Краснодаром», перевернули игру с «Ахматом» в РПЛ. Единственный повод для досады - выездная ничья в Оренбурге, но на синтетике «Газовика» все команды без исключения испытывают трудности. Естественно, красно-синие преисполнены желания защитить свой титул в национальном Кубке. Так что настрой с их стороны тоже будет максимальным вне зависимости от стартового состава.

А в качестве прогноза на игру соберем комбо из непроигрыша армейцев и голами в исполнении обеих команд. В FONBET такой идет с коэффициентом 2.07.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире кубковое дерби покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

ЦСКА: Вильягра (травма)

«Локомотив»: Пиняев, Тимофеев (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Локомотив»:

ПозицияЦСКА«Локомотив»Позиция
Вратарь49. Тороп22. ЛантратовВратарь
Защитник13. Келлвен24. НенаховЗащитник
Защитник23. Абдулкадыров3. ФассонЗащитник
Защитник90. Лукин5. НьямсиЗащитник
Защитник68. Рядно77. СамошниковЗащитник
Полузащитник31. Кисляк6. БариновПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник7. Матеус83. БатраковПолузащитник
Полузащитник17. Глебов19. РуденкоПолузащитник
Нападающий11. Мусаев14. СалтыковНападающий
Нападающий20. Койта27. КомличенкоНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК FONBET удвоит номинал выигрышной ставки на ЦСКА. Коэффициент на успех гостей почти в два раза выше - 3.80. Ничья в основное время котируется за 3.40.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Локомотив»?

Из пяти предыдущих дерби с «Локо» на «Песчанке» ЦСКА выиграл лишь одно при трех поражениях. Тем не менее букмекеры отдают в предстоящей встрече преимущество хозяевам. 

С каким счетом закончится матч ЦСКА - «Локомотив»?

1:1 - наиболее реальный исход встречи, согласно расчетам аналитиков. В линии на точный счет этот вариант котируется ниже всех (6.50).

Где смотреть бесплатно матч ЦСКА - «Локомотив»?

Бесплатная трансляция матча доступна на федеральном канале «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Локомотив»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах  «ВЭБ Арены» и на официальном сайте ПФК ЦСКА. Минимальная стоимость - 800 рублей. Fan ID на Кубке не требуется.

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