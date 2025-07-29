ЦСКА - Локомотив, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Год назад все восхищались резко помолодевшим и посмелевшим «Локомотивом». Но этот сезон он начал еще ярче. Две сухие победы с общим счетом 5:0 вознесли «железнодорожников» на вершину таблицы РПЛ. И если разгром «Сочи» еще можно было списать на слабость соперника, который попал в Премьер-лигу фактически с пятого места второго дивизиона, то выигрыш в Краснодаре - это уже заявка на нечто серьезное. Кажется, что команда Галактионова наконец-то созрела для борьбы за медали, а какого достоинства - станет ясно по прошествии чуть большего времени. Кубковая встреча с земляками-армейцами - еще один тест на прочность и зрелость для Батракова и компании.

Армейцы тоже могут быть собой довольны в уходящем месяце: выиграли Суперкубок в противоборстве с тем же «Краснодаром», перевернули игру с «Ахматом» в РПЛ. Единственный повод для досады - выездная ничья в Оренбурге, но на синтетике «Газовика» все команды без исключения испытывают трудности. Естественно, красно-синие преисполнены желания защитить свой титул в национальном Кубке. Так что настрой с их стороны тоже будет максимальным вне зависимости от стартового состава.

А в качестве прогноза на игру соберем комбо из непроигрыша армейцев и голами в исполнении обеих команд. В FONBET такой идет с коэффициентом 2.07.