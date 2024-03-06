Клиенты PARI считают, что ЦСКА сравняет счет в серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом»

6 марта ЦСКА проведет четвертый матч серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом». Соперники встретятся на домашней арене «армейцев», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала, как распределись ставки клиентов на исход встречи.

По оценкам аналитиков PARI, ЦСКА имеет больше шансов на успех. Поставить на победу «армейцев» в основное время можно по коэффициенту 2.40, что соответствует 40% вероятности. Заключить пари на успех «Локомотива» можно за 2.90, а на ничью — за 3.65. Эти котировки выражают вероятности 34% и 26%. Итоговая победа хозяев с учетом овертайма и буллитов котируется за 1.73, аналогичная ставка на гостей доступна за 2.10.

Клиенты PARI склоняются к тому, что матч завершится победой хозяев. На триумф команды Сергея Федорова приходится 78% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 16% от всего объема пари распределились в пользу коллектива Игоря Никитина, а 6% сделано на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи также зафиксировано преимущество ЦСКА — соотношение 85% на 15% в пользу «армейцев».

Аналитики PARI ожидают, что в матче не будет много голов. Ставки на тотал больше 4.5 принимаются по коэффициенту 2.15, а на тотал меньше 4.5 — за 1.70. С коэффициентом 2.12 можно поставить на то, что обе команды забросят минимум по две шайбы. Если же оба коллектива оформят минимум по три гола, сыграет ставка за 5.40.

С момента начала четвертьфинальных серий соперники отыграли уже три матча. В первом из них ЦСКА разгромно победил со счетом 4:0. Тем не менее в последующих играх «Локомотиву» удалось вырваться вперед, добыв две победы со счетом 2:1 и 3:2 соответственно.

Учитывая, что «железнодорожникам» для выхода в следующий этап достаточно дважды выиграть, аналитики PARI считают их фаворитами серии с коэффициентом 1.42. Поставить на проход ЦСКА можно с коэффициентом 2.85.