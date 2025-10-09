Ведомости
Клиент PARI поставил 992 000 рублей на ничью в матче Чехии и Хорватии

Одна из самых привлекательных вывесок игрового дня
Валентин Васильев

9 октября в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу сборная Чехии сыграет против команды из Хорватии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение хорватам. Поставить на победу гостей можно за 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Триумф сборной Чехии котируется за 3.10 (около 31%). Ничья оценивается в 3.30 (примерно 28%). Последний раз команды встречались друг с другом в июне 2025 года в рамках отборочного турнира ЧМ. Тогда победу праздновала сборная Хорватии со счётом 5:1.

Клиенты PARI не верят в сборную Чехии. На победу Хорватии приходится около 46% всего оборота ставок на исход игры, а на ничью – 52%. Доля чехов составляет всего 2%.

По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 2.02. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.78. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 992 000 рублей на ничью с коэффициентом 3.50. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 3 472 000 рублей.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 7.00. Минимальный выигрыш хорватов оценивается в 8.00, а нулевая ничья – в 8.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Сборные Хорватии и Чехии находятся на вершине таблицы группы L. У обеих команд по 12 очков. Хорватия набрала свои, выиграв все четыре матча, Чехия же в пяти играх одержала четыре победы. Скорее всего, именно предстоящая встреча решит судьбу первого места в группе: ближайшие преследователи (Фарерские острова и Черногория) отстают на шесть очков.

