Необычный диктор: 78-летняя педагог объявила составы команд на матче «Торпедо» в КХЛ

Набравший ход «Экспресс заботы» ― благотворительная инициатива фонда «Пари и побеждай» ― совершил заключительную остановку 25 декабря на матче КХЛ между нижегородским «Торпедо» и ярославским «Локомотивом».

Хоккеисты и болельщики в Нижнем Новгороде увидели трогательную предматчевую церемонию. В роли одного из дикторов выступила представительница пожилого поколения, которая тепло и душевно познакомила трибуны с составами команд. В этот предновогодний вечер болельщики услышали знакомые фамилии хоккеистов голосом 78-летней Светланы Иосифовны Малашкиной, педагога, отличника народного образования, активистки проекта «Университет старшего поколения», участницы команды КВН «Созвездие» и творческого коллектива «Поющая Циолковка».

Программа мероприятий на матче «Торпедо» и «Локомотива» этим не ограничилась. Тренеры «Торпедо» во главе с легендой хоккея, амбассадором PARI Игорем Ларионовым вышли на утреннюю тренировку в шапочках, которые связали бабушки из Нижегородской области, подопечные фонда «Сострадание сегодня». Кроме того, за каждого пришедшего на игру болельщика направлено по 100 рублей на поддержку пожилого населения Нижегородской области. Встречу посетили 5500 зрителей, а значит, собрать удалось 550 000 рублей. Средства уже перечислены на покупку новогодних подарков ― продуктовых наборов для одиноких пожилых людей.

Благотворительные акции при поддержке фонда проходили перед новогодними праздниками на нескольких баскетбольных, волейбольных и хоккейных матчах. Инициатива «Экспресс заботы» организована фондом «Пари и побеждай» с целью благотворительной поддержки ветеранов спорта и пожилых людей перед Новым годом. Благодаря проекту одинокие бабушки и дедушки почувствуют тепло окружающих и окажутся в атмосфере заботы и праздника.

Подробная информация «Экспресса заботы» доступна на специальном портале. У каждого желающего есть возможность написать поздравление и отправить открытку или поучаствовать в покупке новогодних подарков для пожилых людей.