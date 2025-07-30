Клиенты PARI ставят на «Динамо» из Махачкалы в матче с «Пари НН» в Кубке России

30 июля «Динамо» Махачкала встретится с «Пари НН» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Анжи-Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у «Динамо» больше шансов на успех. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.10, что соответствует 47% вероятности. Заключить пари на успех «Пари НН» можно за 3.80, ничья идет за 3.30. Вероятности этих исходов составляют примерно 23% и 30%.

Клиенты PARI также считают, что махачкалинцы окажутся сильнее. 73% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Динамо». Доля нижегородцев составляет 17%, ничьей — 10%.

По оценкам аналитиков, в матче вряд ли будет забито много голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.25, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.65. Один из клиентов поставил 165 075 рублей на ТБ 1,5 по коэффициенту 1.43. Ставка вошла в экспресс вместе с матчем ЦСКА — «Локомотив», где игрок выбрал тотал «железнодорожников» больше 1 по коэффициенту 1.90. Суммарный коэффициент купона составил 2.72.

Аналитики сомневаются, что болельщики увидят обмен голами — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.00. Если же каждая команда оформит по два и более гола, сыграет ставка за 7.00.

Наиболее вероятным исходом встречи считается минимальная победа «Динамо» 1:0, либо «сухая» ничья. Оба этих исхода оцениваются в линии PARI коэффициентом 6.50.

«Динамо» Махачкала и «Пари НН» оказались в группе С вместе с «Ростовом» и «Спартаком», поэтому аналитики практически не верят, что кому-то из них удастся занять первое место в своем квартете. Шансы того, что махачкалинцы выйдут в плей-офф с первой строчки, оцениваются коэффициентом 11.00, такую же ставку на нижегородцев можно сделать за 12.00. Фаворитом группы считается «Спартак» с коэффициентом 1.43, а выход «Ростова» с первого места котируется за 4.20.