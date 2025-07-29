Динамо Махачкала — Пари НН, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Знакомство белорусского специалиста Алексея Шпилевского с российским футболом пока получается не слишком радостным. За первые два матча сезона его новая команда не забила ни одного гола и не набрала ни очка. В пассиве пять пропущенных мячей и два поражения. В оправдание «Пари НН» можно сказать, что на время реконструкции родной арены они вынуждены все матчи проводить фактически в гостях. Но, например, махачкалинцы в июле тоже дома не играли, а стартовали успешнее - минимально уступили «Спартаку» и зацепили ничью на оренбургской синтетике.

Очевидно, что обе команды не строят далеко идущих планов на кубковый турнир - РПЛ у них явно в приоритете. Но для ближайших резервистов это отличный шанс проявить себя и отвоевать место в основе. Гостям очень нужно хотя бы раз забить, чтобы почувствовать себя увереннее. Полагаем, что в Махачкале им это наконец-то удастся. Но и остаться «сухими» тоже вряд ли получится.