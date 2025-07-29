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28 июля 12:42ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Динамо Махачкала — Пари НН, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Нижегородцам очень нужен гол
Валентин Васильев

На этой неделе стартует FONBET Кубок России по футболу. В группе C махачкалинское «Динамо» примет «Пари НН».  Для дагестанского клуба это первый матч сезона на своем поле - удастся порадовать земляков победой?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

04.08.2024, Вс

20:30 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород)

П1 - 2.10

Х - 3.20

П2 - 3.80

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа С, 1-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)0110-1
«Пари НН»1101-0

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Оренбург»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

19.07.2025«Спартак»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

03.07.2025«Зенит»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

27.06.2025«Краснодар» 

4:1

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Киров

Товарищеский матч

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

31.05.2025«Пари НН»

1:3

«Сочи»

Стыковые матчи

Календарь игр группы C

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30.07.2025.   18:30. «Динамо»  Мх – «Пари Нижний Новгород»
30.07.2025.   20:45. «Ростов» – «Спартак»
12.08.2025.   20:45. «Спартак» – «Динамо»  Мх
14.08.2025.   19:30. «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»
26.08.2025.   20:45. «Спартак» – «Пари Нижний Новгород»
27.08.2025.   20:45. «Ростов» – «Динамо»  Мх
16.09.2025.   13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Динамо»  Мх
16.09.2025.   13:00. «Спартак» – «Ростов»
30.09.2025.   13:00. «Динамо»  Мх – «Ростов»
30.09.2025.   13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
21.10.2025.   13:00. «Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
21.10.2025.   13:00. «Динамо»  Мх – «Спартак»

Прогноз на матч

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Знакомство белорусского специалиста Алексея Шпилевского с российским футболом пока получается не слишком радостным. За первые два матча сезона его новая команда не забила ни одного гола и не набрала ни очка. В пассиве пять пропущенных мячей и два поражения. В оправдание  «Пари НН» можно сказать, что на время реконструкции родной арены они вынуждены все матчи проводить фактически в гостях. Но, например, махачкалинцы в июле тоже дома не играли, а стартовали успешнее - минимально уступили «Спартаку» и зацепили ничью на оренбургской синтетике. 

Очевидно, что обе команды не строят далеко идущих планов на кубковый турнир - РПЛ у них явно в приоритете. Но для ближайших резервистов это отличный шанс проявить себя и отвоевать место в основе. Гостям очень нужно хотя бы раз забить, чтобы почувствовать себя увереннее. Полагаем, что в Махачкале им это наконец-то удастся. Но и остаться «сухими» тоже вряд ли получится. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Фонбет»ГрафическаяРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (дисквалификация), Дапо (травма)

«Пари НН»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»:

Позиция«Динамо»«Пари НН»Позиция
Вратарь27. Волк30. МедведевВратарь
Защитник77. Сундуков70. ШнапцевЗащитник
Защитник70. Пальцев2. АлександровЗащитник
Защитник99. Алибеков25. КаричЗащитник
Полузащитник5. Табидзе23. КастильоЗащитник
Полузащитник4. Шумахов8. МайгаПолузащитник
Полузащитник 99. Алибеков22. КаккоевПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков78. КалинскийПолузащитник
Полузащитник16. Мрезиг19. ЕрмаковНападающий
Нападающий28. Сердеров40. ОлусегунНападающий
Нападающий25. Агаларов9. ВесиноНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевАлексей ШпилевскийГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК FONBET  установили высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно по котировке 2.10. Ничья идет за 3.20, а успех нижегородцев - за 3.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»?

Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является ничья со счетом 1:1. Этот исход котируется за 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»?

Федеральный «Матч ТВ» не покажет эту игру. Следить за ней бесплатно в режиме реального времени можно на ресурсах легальных букмекеров и спортивных СМИ.

Будет ли серия пенальти?

В случае ничьей в основное время команды сразу приступят к исполнению 11-метровых штрафных ударов. 

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