Динамо Махачкала — Пари НН, 30 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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На этой неделе стартует FONBET Кубок России по футболу. В группе C махачкалинское «Динамо» примет «Пари НН». Для дагестанского клуба это первый матч сезона на своем поле - удастся порадовать земляков победой?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа С, 1-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|1
|1
|0-1
|«Пари НН»
|1
|1
|0
|1-0
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Оренбург»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|19.07.2025
|«Спартак»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Зенит»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
|27.06.2025
|«Краснодар»
4:1
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Киров
Товарищеский матч
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Пари НН»
1:3
«Сочи»
Стыковые матчи
30.07.2025. 18:30. «Динамо» Мх – «Пари Нижний Новгород»
30.07.2025. 20:45. «Ростов» – «Спартак»
12.08.2025. 20:45. «Спартак» – «Динамо» Мх
14.08.2025. 19:30. «Пари Нижний Новгород» – «Ростов»
26.08.2025. 20:45. «Спартак» – «Пари Нижний Новгород»
27.08.2025. 20:45. «Ростов» – «Динамо» Мх
16.09.2025. 13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Динамо» Мх
16.09.2025. 13:00. «Спартак» – «Ростов»
30.09.2025. 13:00. «Динамо» Мх – «Ростов»
30.09.2025. 13:00. «Пари Нижний Новгород» – «Спартак»
21.10.2025. 13:00. «Ростов» – «Пари Нижний Новгород»
21.10.2025. 13:00. «Динамо» Мх – «Спартак»
Знакомство белорусского специалиста Алексея Шпилевского с российским футболом пока получается не слишком радостным. За первые два матча сезона его новая команда не забила ни одного гола и не набрала ни очка. В пассиве пять пропущенных мячей и два поражения. В оправдание «Пари НН» можно сказать, что на время реконструкции родной арены они вынуждены все матчи проводить фактически в гостях. Но, например, махачкалинцы в июле тоже дома не играли, а стартовали успешнее - минимально уступили «Спартаку» и зацепили ничью на оренбургской синтетике.
Очевидно, что обе команды не строят далеко идущих планов на кубковый турнир - РПЛ у них явно в приоритете. Но для ближайших резервистов это отличный шанс проявить себя и отвоевать место в основе. Гостям очень нужно хотя бы раз забить, чтобы почувствовать себя увереннее. Полагаем, что в Махачкале им это наконец-то удастся. Но и остаться «сухими» тоже вряд ли получится.
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В прямом эфире встречу между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» покажет кабельный канал «Матч Премьер».
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|Текстовая
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Потери
«Динамо» (Махачкала): Кагермазов (дисквалификация), Дапо (травма)
«Пари НН»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Пари НН»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|30. Медведев
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|70. Шнапцев
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|2. Александров
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|25. Карич
|Защитник
|Полузащитник
|5. Табидзе
|23. Кастильо
|Защитник
|Полузащитник
|4. Шумахов
|8. Майга
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Алибеков
|22. Каккоев
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|78. Калинский
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|19. Ермаков
|Нападающий
|Нападающий
|28. Сердеров
|40. Олусегун
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|9. Весино
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Алексей Шпилевский
|Главный тренер
Аналитики БК FONBET установили высокие коэффициенты на все три исхода основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно по котировке 2.10. Ничья идет за 3.20, а успех нижегородцев - за 3.80.
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Согласно расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом основного времени является ничья со счетом 1:1. Этот исход котируется за 6.50.
Федеральный «Матч ТВ» не покажет эту игру. Следить за ней бесплатно в режиме реального времени можно на ресурсах легальных букмекеров и спортивных СМИ.
В случае ничьей в основное время команды сразу приступят к исполнению 11-метровых штрафных ударов.