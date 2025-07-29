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29 июля 12:32ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 300 000 рублей на «Динамо» против «Сочи» в Кубке России

Начало Пути РПЛ
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

29 июля в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу московское «Динамо» сыграет против «Сочи». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча столичную команду. Поставить на победу «Динамо» можно за 1.55, что соответствует примерно 63% вероятности. Триумф «Сочи» котируется за 6.30 (около 15%). Ничья оценивается в 4.50 (примерно 22%). Последний раз команды встречались между собой в мае 2024 года в рамках РПЛ. Тогда матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:2.

Клиенты PARI уверены в триумфе «Динамо». На успех команды из столицы приходится 99% от общего объема ставок на исход матча.

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По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.70.

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: победа «Динамо» со счётом 2:0 и результативная ничья 1:1. Оба они котируются за 8.50. Выигрыш москвичей со счётом 2:1 оценивается в 9.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 1 300 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на победу «Динамо» в основное время за 1.60. В случае успеха москвичей чистый выигрыш клиента составит 2 080 000 рублей.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ДИНАМО» — «СОЧИ»

«Динамо» стартовал в чемпионате России с ничьей в матче против «Балтики» (1:1) и победы над «Ростовом» (1:0). «Сочи» проиграл дважды: «Локомотиву» (0:3) и «Акрону» (0:4).

Для клиентов PARI доступны долгосрочные ставки на итоги розыгрыша Кубка России. Главным фаворитом на победу в турнире считается петербургский «Зенит». Ставки на них принимаются с коэффициентом 3.20. Московское «Динамо» входит в топ-5 фаворитов на победу в турнире. Если команда пройдет этот путь, сыграет ставка за 9.00. Котировки на успех «Сочи» составляют 80.00.

Стоит отметить, что «Динамо» только второй по шансам занять первое место в группе B, где также выступают «Краснодар» и «Крылья Советов». Вероятность того, что бело-голубые выйдут в плей-офф с первого места, оценивается коэффициентом 2.38. Фаворитом квартета считается «Краснодар» (1.87). А вот «Сочи» расценивается как аутсайдер (16.00).

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