Динамо Москва - Сочи, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

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Вслед за РПЛ и Лигой PARI стартует самый массовый футбольный турнир в России - кубковый. В последние дни июля пройдут матчи первого тура в верхней половине сетки - Пути РПЛ. Во вторник, 29-го числа, московское «Динамо» примет «Сочи». Намечается третье подряд поражение южан в сезоне?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 1-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|4
|3
|7
|21-30
|«Cочи»
|7
|3
|4
|30-21
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|04.07.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Партизан»
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Последние пять игр «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Сочи»
0:4
«Акрон»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|31.05.2025
|«Пари НН»
1:3
«Сочи»
Стыковые матчи
|28.05.2025
|«Сочи»
1:2
«Пари НН»
Стыковые матчи
29.07.2025. 18:30. «Динамо» – «Сочи»
29.07.2025. 20:45. «Краснодар» – «Крылья Советов»
13.08.2025. 18:30. «Сочи» – «Крылья Советов»
13.08.2025. 20:45. «Динамо» – «Краснодар»
27.08.2025. 16:15. «Крылья Советов» – «Динамо»
27.08.2025. 18:30. «Сочи» – «Краснодар»
16.09.2025. 13:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
16.09.2025. 13:00. «Сочи» – «Динамо»
30.09.2025. 13:00. «Крылья Советов» – «Сочи»
30.09.2025. 13:00. «Краснодар» – «Динамо»
21.10.2025. 13:00. «Краснодар» – «Сочи»
21.10.2025. 13:00. «Динамо» – «Крылья Советов»
Премьер-лига крайне неласково встретила «Сочи» после годичного отсутствия. За три часа игрового времени в чемпионате команда Роберта Морено получила семь безответных мячей: три - от «Локомотива» и четыре - от «Акрона». Домашний разгром настолько ранил и возмутил экс-тренера сборной Испании, что он призвал всю команду вернуть клубу половину заработной платы. Понятно, что сказано это было на эмоциях и к массовым отказам от получки вряд ли приведет, но будет очень интересно, как команда поведет себя после такого потрясения на поле. Кубковая игра с «Динамо» - возможность оперативно реабилитироваться в глазах болельщиков. Тем более у москвичей пока с организацией игры пока не все гладко.
Очевидно, что во вторник и Морено, и Валерий Карпин прибегнут к серьезной ротации состава. Но в случае с «Динамо» это не отменяет максимальных задач. Судя по заявлениям, доносящимся из Новогорска и с Петровского парка, бело-голубые всерьез нацеливаются на борьбу за оба национальных трофея. Так что и тут рассчитывать на снисхождение соперника сочинцам не приходится. Но при таком подборе исполнителей в линии атаки южане должны наконец-то начать забивать. Полагаем, что на старте кубкового розыгрыша голами отметятся обе команды. Вопрос только в пропорциях.
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В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Динамо» (Москва): Артур, Тюкавин, Майсторович, Чавес (все - травмы)
«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Ростов»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Сочи»
|Вратарь
|31. Лещук
|35. Дегтев
|Защитник
|4. Касерес
|24. Абердин
|Защитник
|56. Зайдензал
|4. Литвинов
|Защитник
|55. Осипенко
|27. Заика
|Защитник
|93. Лаксальт
|17. Макарчук
|Полузащитник
|74. Фомин
|20. Васильев
|Полузащитник
|52. Смелов
|13. Кайнов
|Полузащитник
|88. Окишор
|8. Игнатов
|Нападающий
|77. Макаров
|18. Корнеев
|Нападающий
|91. Гладышев
|59. Барт
|Нападающий
|14. Маухуб
|23. Гуарирапа
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Роберт Морено
Аналитики компании «Фонбет» установили коэффициент 1.67 на победу динамовцев по итогам 90 минут и 5.10 - на успех дончан. Ничья котируется в конторе за 3.85.
Как ни странно, «Динамо» имеет отрицательный баланс результатов с южанами: всего четыре победы при семи поражениях (с учетом товарищеских матчей). Но трудно представить, чтобы такой «Сочи» вывез три очка из столицы.
Сразу на три варианта итогового счета аналитики установили коэффициент 8.50 - 1:0, 1:1 и 2:1. Остальные варианты котируются выше.
Общедоступный канал «Матч ТВ» показывает игры Пути РПЛ в полном объеме.
Билеты на кубковый матч уже доступны в кассах «ВТБ Арены» и на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость - 100 рублей. Карта болельщика в Кубке не требуется.