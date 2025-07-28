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27 июля 4:11ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Динамо Москва - Сочи, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Соберутся ли южане после катастрофического старта в РПЛ?
Валентин Васильев

Вслед за РПЛ и Лигой PARI стартует самый массовый футбольный турнир в России - кубковый. В последние дни июля пройдут матчи первого тура в верхней половине сетки - Пути РПЛ. Во вторник, 29-го числа, московское «Динамо» примет «Сочи». Намечается третье подряд поражение южан в сезоне?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

29.07.2025, Вт

18:30 МСК

«Сочи» 

П1 - 1.67

Х - 3.85

П2 - 5.10

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа B, 1-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»43721-30
«Cочи»73430-21

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов» 

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика» 

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

04.07.2025«Динамо» Москва

3:1

«Партизан» 

BetBoom Братский кубок

Последние пять игр «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Сочи»

0:4

«Акрон»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

31.05.2025«Пари НН»

1:3

«Сочи»

Стыковые матчи

28.05.2025«Сочи»

1:2

«Пари НН»

Стыковые матчи

Календарь игр в группе B

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29.07.2025.   18:30. «Динамо» – «Сочи»
29.07.2025.   20:45. «Краснодар» – «Крылья Советов»
13.08.2025.   18:30. «Сочи» – «Крылья Советов»
13.08.2025.   20:45. «Динамо» – «Краснодар»
27.08.2025.   16:15. «Крылья Советов» – «Динамо»
27.08.2025.   18:30. «Сочи» – «Краснодар»
16.09.2025.   13:00. «Крылья Советов» – «Краснодар»
16.09.2025.   13:00. «Сочи» – «Динамо»
30.09.2025.   13:00. «Крылья Советов» – «Сочи»
30.09.2025.   13:00. «Краснодар» – «Динамо»
21.10.2025.   13:00. «Краснодар» – «Сочи»
21.10.2025.   13:00. «Динамо» – «Крылья Советов»

Прогноз на матч

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Премьер-лига крайне неласково встретила «Сочи» после годичного отсутствия. За три часа игрового времени в чемпионате команда Роберта Морено получила семь безответных мячей: три - от «Локомотива» и четыре - от «Акрона». Домашний разгром настолько ранил и возмутил экс-тренера сборной Испании, что он призвал всю команду вернуть клубу половину заработной платы. Понятно, что сказано это было на эмоциях и к массовым отказам от получки вряд ли приведет, но будет очень интересно, как команда поведет себя после такого потрясения на поле. Кубковая игра с «Динамо» - возможность оперативно реабилитироваться в глазах болельщиков. Тем более у москвичей пока с организацией игры пока не все гладко.

Очевидно, что во вторник и Морено, и Валерий Карпин прибегнут к серьезной ротации состава. Но в случае с «Динамо» это не отменяет максимальных задач. Судя по заявлениям, доносящимся из Новогорска и с Петровского парка, бело-голубые всерьез нацеливаются на борьбу за оба национальных трофея. Так что и тут рассчитывать на снисхождение соперника сочинцам не приходится. Но при таком подборе исполнителей в линии атаки южане должны наконец-то начать забивать. Полагаем, что на старте кубкового розыгрыша голами отметятся обе команды. Вопрос только в пропорциях.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Динамо» (Москва): Артур, Тюкавин, Майсторович, Чавес (все - травмы)

«Сочи»: Кравцов, Мелешин (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Ростов»:

Позиция«Динамо»«Сочи»
Вратарь31. Лещук 35. Дегтев
Защитник4. Касерес 24. Абердин
Защитник56. Зайдензал 4. Литвинов
Защитник55. Осипенко 27. Заика
Защитник93. Лаксальт 17. Макарчук
Полузащитник74. Фомин20. Васильев
Полузащитник 52. Смелов13. Кайнов
Полузащитник88. Окишор8. Игнатов
Нападающий77. Макаров 18. Корнеев
Нападающий91. Гладышев59. Барт
Нападающий14. Маухуб23. Гуарирапа
Главный тренерВалерий Карпин Роберт Морено

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании «Фонбет» установили коэффициент 1.67 на победу динамовцев по итогам 90 минут и 5.10 - на успех дончан. Ничья котируется в конторе за 3.85.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Сочи»?

Как ни странно, «Динамо» имеет отрицательный баланс результатов с южанами: всего четыре победы при семи поражениях (с учетом товарищеских матчей). Но трудно представить, чтобы такой «Сочи» вывез три очка из столицы.

С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Сочи»?

Сразу на три варианта итогового счета аналитики установили коэффициент 8.50 - 1:0, 1:1 и 2:1. Остальные варианты котируются выше. 

Где смотреть бесплатно матч  «Динамо» - «Сочи»?

Общедоступный канал «Матч ТВ» показывает игры Пути РПЛ в полном объеме.

Где купить билеты на матч  «Динамо» - «Сочи»?

Билеты на кубковый матч уже доступны в кассах «ВТБ Арены» и на официальном сайте «Динамо». Минимальная стоимость - 100 рублей. Карта болельщика в Кубке не требуется.

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