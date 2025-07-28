Динамо Москва - Сочи, 29 июля: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Премьер-лига крайне неласково встретила «Сочи» после годичного отсутствия. За три часа игрового времени в чемпионате команда Роберта Морено получила семь безответных мячей: три - от «Локомотива» и четыре - от «Акрона». Домашний разгром настолько ранил и возмутил экс-тренера сборной Испании, что он призвал всю команду вернуть клубу половину заработной платы. Понятно, что сказано это было на эмоциях и к массовым отказам от получки вряд ли приведет, но будет очень интересно, как команда поведет себя после такого потрясения на поле. Кубковая игра с «Динамо» - возможность оперативно реабилитироваться в глазах болельщиков. Тем более у москвичей пока с организацией игры пока не все гладко.

Очевидно, что во вторник и Морено, и Валерий Карпин прибегнут к серьезной ротации состава. Но в случае с «Динамо» это не отменяет максимальных задач. Судя по заявлениям, доносящимся из Новогорска и с Петровского парка, бело-голубые всерьез нацеливаются на борьбу за оба национальных трофея. Так что и тут рассчитывать на снисхождение соперника сочинцам не приходится. Но при таком подборе исполнителей в линии атаки южане должны наконец-то начать забивать. Полагаем, что на старте кубкового розыгрыша голами отметятся обе команды. Вопрос только в пропорциях.