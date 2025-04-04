PARI: Team Spirit — главный претендент на победу на ESL One Raleigh 2025 по Dota 2

7 апреля стартует LAN-турнир ESL One Raleigh 2025 по Dota 2. На чемпионате выступят 12 коллективов, в том числе три команды из СНГ. Букмекерская компания PARI открыла линию на победителя ивента. По оценкам аналитиков, фаворитом турнира будет Team Spirit.

Team Spirit подходит к турниру в качестве второй команды мира в зачете ESL. В 2025 году коллектив выиграл один трофей и еще дважды доходил до топ-4. Однако на последнем ивенте состав Yatoro остановился на шестой строчке. Поставить на триумф Spirit в США можно с котировкой 3.80. Вероятность того, что команда дойдет до финала, оценивается коэффициентом 1.90.

Основным преследователем Spirit, по оценкам аналитиков, станет BB Team. Коллектив Pure~ не лучшим образом начал год — на трех ивентах подряд ростер из СНГ не мог подняться выше топ-6. Но на последнем чемпионате BB Team завоевала трофей, не проиграв в плей-офф ни одного матча. Ставка на то, что состав Pure~ выиграет второй чемпионат подряд, доступна с котировкой 4.50. Коэффициент на выход BB Team в финал составляет 2.50.

Team Falcons дошли до топ-4 на предыдущем чемпионате, но на ESL One Raleigh 2025 коллектив выступит не в полном составе. Из-за визовых проблем ивент пропустит Malr1ne, которого заменит мидер Gladiators — Quinn. Вероятность того, что Falcons с заменой смогут завоевать трофей, оценивается котировкой 5.00. Ставка на проход команды в финал доступна за 2.55.

Следом в списке претендентов на трофей расположилась Team Liquid. Состав Nisha завоевал чемпионство на PGL Wallachia Season 3, но на следующем ивенте команда не смогла подняться выше топ-8. Вероятность триумфа Liquid в США оценивается котировкой 6.50. Ставка на проход Nisha и компании в финал доступна за 3.30.

Tundra Esports стала самой успешной командой начала 2025 года. На четырех турнирах подряд коллектив доходил до финала и дважды забирал трофей. Но в середине марта состав покинул dyrachyo, а на его место пришел Crystallis. С новым керри клуб провел пока только один ивент, где не смог подняться выше топ-6. Поставить на чемпионство Tundra в США можно с котировкой 7.50. Коэффициент на выход состава Crystallis в финал составляет 3.80.

СНГ-регион на турнире также будет представлять PARIVISION — действующий лидер рейтинга ESL Pro Tour. В 2025-м коллектив дважды занимал бронзовые места на чемпионатах, но на последнем ивенте неожиданно остановился на уровне топ-8. Вероятность того, что PARIVISION, как и на прошлом турнире от ESL, завоюет кубок, оценивается котировкой 12.00. На выход состава Satanic в финал аналитики дают котировку 6.00.

Team Tidebound стала одним из главных открытий предыдущего ивента, дойдя до топ-3 и обыграв по дороге PARIVISION, Tundra и Falcons. Ставка на чемпионство китайской команды доступна за 13.00. Вероятность того, что Tidebound дойдет до гранд-финала ивента, оценивается коэффициентом 6.50.

Южную Америку на ивенте будет представлять Heroic. В 2025 году коллектив Scofield еще ни разу не поднимался на чемпионатах выше топ-8. Поставить на чемпионство Heroic можно с котировкой 17.00, а на проход южноамериканского ростера в финал — с коэффициентом 8.50.

К аутсайдерам чемпионата аналитики отнесли Nigma Galaxy (коэффициент 23.00), AVULUS (коэффициент 30.00), Talon Esports (коэффициент 45.00) и Shopify Rebellion (коэффициент 55.00).

ESL One Raleigh 2025 пройдет с 7 по 13 апреля в Роли, США. Чемпионат начнется с групповой стадии, по итогам которой по четыре команды из каждой группы пройдут в плей-офф. Призовой фонд чемпионата составляет $1 млн.