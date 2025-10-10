Ведомости
Клиенты PARI считают, что ЦСКА обыграет «Динамо» и догонит соперника в Западной конференции КХЛ

Эксперты не видят в дерби фаворита
Валентин Васильев

10 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в московском дерби не будет фаворита, но ближе к победе окажутся «армейцы». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.38, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу бело-голубых можно по коэффициенту 2.50 (или 38%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Динамо» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех «армейской» команды. На победу ЦСКА приходится около 51% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 38% сделано в пользу «Динамо», еще приблизительно 11% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 72% на 28% в пользу красно-синих.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если «армейцы» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.30.

Аналитики PARI считают, что второй матч «Динамо» и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.53. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.40. В первой встрече в сезоне ЦСКА выиграл со счетом 6:2.

Московское «Динамо» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 15-ю очками, у ЦСКА — 13 очков и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу «армейцев» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 4.00. ЦСКА — главный фаворит турнира после «Локомотива» (3.60). Чемпионство «Динамо» котируется за 17.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
