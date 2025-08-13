Ведомости
Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Динамо» в матче с «Краснодаром» в Кубке России

Совсем недавно команды соперничали в чемпионате
Валентин Васильев

13 августа «Динамо» и «Краснодар» встретятся в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Поединок пройдет в Москве и начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. Коэффициент на успех «Динамо» в основное время — 2.65, что соответствует примерно 37% вероятности. Поставить на то, что выиграют краснодарцы, можно за 2.80 (около 36%). Ничья котируется за 3.40 (приблизительно 27%). 

На победу москвичей с учетом возможной серии пенальти предлагают котировку 1.85. Шансы гостей оценили в 1.97.

Клиенты PARI склоняются к успеху «Динамо». На победу москвичей приходится примерно 52% от общего объема ставок на исход основного времени матча. Около 38% сделано на «Краснодар», еще приблизительно 10% — на ничью по итогам 90 минут. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 51% на 49% в пользу команды Мурада Мусаева.

Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.85. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.95

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Динамо», и «Краснодар», сыграет коэффициент 1.68. Обратный исход идет за 2.20. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с котировкой 2.95.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что первой отличится команда Валерия Карпина, можно поставить за 1.88. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении краснодарцев составляют 2.05.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 995 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 2.55. В случае успеха чистый выигрыш беттора составит 1 542 250 рублей.

Прогноз на матч «Динамо» Москва - «Краснодар»

Команды выступают в одной группе с «Крыльями Советов» и «Сочи». «Динамо» — фаворит квартета, на первое место москвичей можно поставить за 1.68. Бело-голубые в первом туре победили сочинцев 3:2. При этом в чемпионате РПЛ дела у динамовцев складываются не слишком удачно, команда набрала всего пять очков в четырех турах. В своем последнем матче в РПЛ «Динамо» также встречалось с «Сочи» и сыграло вничью 1:1, упустив победу на последних минутах. 

Краснодарцы проиграли матч первого тура «Крыльям Советов» (1:2). На победу команды Мурада Мусаева в группе дают коэффициент 4.00. В РПЛ у «быков» девять очков в четырех турах, в последней игре команда на выезде победила «Оренбург» с минимальным счетом.

Команды уже встречались в нынешнем сезоне в чемпионате России. Краснодарцы на своем поле победили 1:0 благодаря голу Джона Кордобы в концовке матча. Примечательно, что москвичи ни разу не ударили в створ ворот соперника в этом матче.

