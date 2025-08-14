Динамо Москва — Краснодар, 13 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
В этом году «Динамо» дважды уже навещало Краснодар. Оба визита на Кубань принесли москвичам сплошные расстройства: ни забитого мяча, ни очков. Теперь бело-голубые примут чемпиона дома. Отыграются в Кубке за неудачи в РПЛ?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа B, 2-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|9
|8
|14
|29-44
|«Краснодар»
|14
|8
|9
|44-29
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Сочи»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Динамо» Москва
3:2
«Сочи»
Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|18.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Оренбург»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
Кубок России
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.08.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|24.05.2025
|«Краснодар»
3:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.02.2024
|«Динамо» Москва
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|25.08.2024
|«Динамо» Москва
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|04.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо» Москва
Зимний кубок РПЛ
В этой таблице команда Карпина - лидер. Но пока только в этой.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|2. Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|3. Сочи
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|4. Краснодар
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
В последнее время у «Динамо» нет более неприятного соперника, чем «Краснодар». На протяжении шести матчей бело-голубые проигрывают черно-зеленым на всех уровнях, где бы ни встречались. Примечательно, что четыре игры в этой серии завершились со счетом 1:0. В последний раз динамовцы побеждали «быков» ровно два года назад, и тоже в кубковом турнире - 4:3 в августе 2023-го.
А вот у Карпина баланс встреч с «Краснодаром» пока положительный: девять побед, шесть ничьих и восемь поражений. Но тут нужно учитывать, что две трети этих побед Валерий Георгиевич одержал еще во главе «Спартака». В противостоянии с Мурадом Мусаевым статистика у него поскромнее: один выигрыш, шесть ничьих, две неудачи.
В любом случае «Краснодар» - сильнейший раздражитель для москвичей. Динамовцы постараются одной победой компенсировать неудачное турне по Краснодарскому краю (поражение от чемпиона, ничья в Сочи). Нам в линии «Бетсити» приглянулся комбинированный вариант: 1Х и тотал меньше 4.5. И коэффициент на него вполне пристойный - 1.73.
В прямом эфире встречу между московским «Динамо» и «Краснодаром» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)
«Краснодар»: Оласа (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Краснодар»
|Вратарь
|31. Лещук
|16. Корякин
|Защитник
|4. Касерес
|20. Гонсалес
|Защитник
|6. Фернандес
|5. Жубал
|Защитник
|55. Осипенко
|3. Тормена
|Защитник
|7. Скопинцев
|98. Петров
|Полузащитник
|30. Александров
|6. Ленини
|Полузащитник
|50. Кутицкий
|88. Кривцов
|Полузащитник
|34. Гагнидзе
|8. Козлов
|Полузащитник
|52. Смелов
|23. Перрен
|Нападающий
|17. Бабаев
|90. Кобнан
|Нападающий
|33. Сергеев
|9. Кордоба
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Мурад Мусаев
Аналитики БК «Бетсити» дают высокие коэффициенты на все три основных исхода основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с котировкой 2.55. Ничья там же идет за 3.70, а выигрыш «Краснодара» - за 2.65.
На итоговую победу (с учетом серии пенальти) коэффициенты еще ближе: 1.90 на хозяев, 1.97 - на гостей.
Наиболее вероятным исходом 90 минут игрового времени букмекеры считают результативную ничью со счетом 1:1. Ставки на этот вариант «Бетсити» принимает с коэффициентом 6.60.
За 29 предыдущих встреч у этих соперников была только одна серия пенальти: в сентябре 2023 года южане выиграли ее со счетом 4:3 после ничьей в основное время (1:1). Регламент турнира с тех пор не изменился: если командам не хватит 90 минут для определения победителя, сразу приступят к 11-метровым ударам.
Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или на официальном сайте столичной команды. Самый дешевый билет обойдется всего в 100 рублей. При этом паспорт болельщика для прохода на трибуну в этом турнире не требуется.