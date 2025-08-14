Динамо Москва — Краснодар, 13 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В последнее время у «Динамо» нет более неприятного соперника, чем «Краснодар». На протяжении шести матчей бело-голубые проигрывают черно-зеленым на всех уровнях, где бы ни встречались. Примечательно, что четыре игры в этой серии завершились со счетом 1:0. В последний раз динамовцы побеждали «быков» ровно два года назад, и тоже в кубковом турнире - 4:3 в августе 2023-го.

А вот у Карпина баланс встреч с «Краснодаром» пока положительный: девять побед, шесть ничьих и восемь поражений. Но тут нужно учитывать, что две трети этих побед Валерий Георгиевич одержал еще во главе «Спартака». В противостоянии с Мурадом Мусаевым статистика у него поскромнее: один выигрыш, шесть ничьих, две неудачи.

В любом случае «Краснодар» - сильнейший раздражитель для москвичей. Динамовцы постараются одной победой компенсировать неудачное турне по Краснодарскому краю (поражение от чемпиона, ничья в Сочи). Нам в линии «Бетсити» приглянулся комбинированный вариант: 1Х и тотал меньше 4.5. И коэффициент на него вполне пристойный - 1.73.