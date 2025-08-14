Ведомости
Динамо Москва — Краснодар, 13 августа: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Самый неудобный соперник для бело-голубых в последние годы
Валентин Васильев

В этом году «Динамо» дважды уже навещало Краснодар. Оба визита на Кубань принесли москвичам сплошные расстройства: ни забитого мяча, ни очков. Теперь бело-голубые примут чемпиона дома. Отыграются в Кубке за неудачи в РПЛ?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

13.08.2024, Ср

20:45 МСК

«Краснодар»

П1 - 2.55

Х -  3.70

П2 - 2.65

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа B, 2-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» (Москва, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»981429-44
«Краснодар»148944-29

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Сочи»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Динамо» Москва

3:2

«Сочи» 

Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов» 

РПЛ

18.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Балтика» 

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Оренбург»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

Кубок России

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.08.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

24.05.2025«Краснодар»

3:0

«Динамо» Москва

РПЛ

21.02.2024«Динамо» Москва

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

25.08.2024«Динамо» Москва

0:1

«Краснодар»

РПЛ

04.02.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» Москва

Зимний кубок РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В этой таблице команда Карпина - лидер. Но пока только в этой. 

КомандыИВНПМО
1. Динамо11003-23
2. Крылья Советов11002-13
3. Сочи10012-30
4. Краснодар10011-20

Прогноз на матч

Свернуть

В последнее время у «Динамо» нет более неприятного соперника, чем «Краснодар». На протяжении шести матчей бело-голубые проигрывают черно-зеленым на всех уровнях, где бы ни встречались. Примечательно, что четыре игры в этой серии завершились со счетом 1:0. В последний раз динамовцы побеждали «быков» ровно два года назад, и тоже в кубковом турнире - 4:3 в августе 2023-го.

А вот у Карпина баланс встреч с «Краснодаром» пока положительный: девять побед, шесть ничьих и восемь поражений. Но тут нужно учитывать, что две трети этих побед Валерий Георгиевич одержал еще во главе «Спартака». В противостоянии с Мурадом Мусаевым статистика у него поскромнее: один выигрыш, шесть ничьих, две неудачи.

В любом случае «Краснодар» - сильнейший раздражитель для москвичей. Динамовцы постараются одной победой компенсировать неудачное турне по Краснодарскому краю (поражение от чемпиона, ничья в Сочи). Нам в линии «Бетсити» приглянулся комбинированный вариант: 1Х и тотал меньше 4.5. И коэффициент на него вполне пристойный - 1.73. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире встречу между московским «Динамо» и «Краснодаром» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»Видеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Тюкавин, Гладышев (все - травмы)

«Краснодар»: Оласа (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Краснодар»:

Позиция«Динамо»«Краснодар»
Вратарь31. Лещук16. Корякин
Защитник4. Касерес20. Гонсалес
Защитник6. Фернандес5. Жубал
Защитник55. Осипенко3. Тормена
Защитник7. Скопинцев98. Петров
Полузащитник30. Александров6. Ленини
Полузащитник 50. Кутицкий88. Кривцов
Полузащитник34. Гагнидзе8. Козлов
Полузащитник52. Смелов23. Перрен
Нападающий17. Бабаев90. Кобнан
Нападающий33. Сергеев9. Кордоба
Главный тренерВалерий КарпинМурад Мусаев

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК «Бетсити» дают высокие коэффициенты на все три основных исхода основного времени. Поставить на победу «Динамо» можно с котировкой 2.55. Ничья там же идет за 3.70, а выигрыш «Краснодара» - за 2.65.

На итоговую победу (с учетом серии пенальти) коэффициенты еще ближе: 1.90 на хозяев, 1.97 - на гостей.

Получить 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Динамо» (Москва) - «Краснодар»?

Наиболее вероятным исходом 90 минут игрового времени букмекеры считают результативную ничью со счетом 1:1. Ставки на этот вариант «Бетсити» принимает с коэффициентом 6.60.

Будет ли серия пенальти?

За 29 предыдущих встреч у этих соперников была только одна серия пенальти: в сентябре 2023 года южане выиграли ее со счетом 4:3 после ничьей в основное время (1:1). Регламент турнира с тех пор не изменился: если командам не хватит 90 минут для определения победителя, сразу приступят к 11-метровым ударам.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Москва) - «Краснодар»?

Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Динамо» (Москва) - «Краснодар»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «ВТБ Арена» или на официальном сайте столичной команды. Самый дешевый билет обойдется всего в 100 рублей. При этом паспорт болельщика для прохода на трибуну в этом турнире не требуется.

