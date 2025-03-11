Клиент PARI поставил 1 200 000 рублей на победу «Динамо Мх» над «Локомотивом» в Кубке России

11 марта стартует второй этап ¼ финала Пути регионов Кубка России. В одном из матчей махачкалинское «Динамо» примет московский «Ло комотив» на своём поле. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Локомотиву». Поставить на победу гостей можно за 2.00, что соответствует примерно 49% вероятности. Триумф «Динамо Махачкала» котируется за 4.30 (около 22%). Ничья оценивается в 3.30 (примерно 29%). Проход «Локомотива» котируется за 1.50. Если в следующий раунд Кубка России пробьётся махачкалинское «Динамо», сыграет ставка за 2.60.

Клиенты PARI при этом ставят на хозяев арены. На победу «Динамо» приходится 72% от общего объема ставок на исход игры в Махачкале. Доля «Локомотива» составляет 27%, ничьей — 1%. Если говорить о раскладе пари на выход в следующий этап, то здесь 98% от всего оборота ставок рынка сделано на москвичей.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.20. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.70. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.00. Обратный вариант котируется за 1.80. В конце февраля соперники сыграли в первом матче РПЛ после зимнего перерыва, тогда игра завершилась результативной ничьей 1:1.

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: минимальный выигрыш «Локомотива» и нулевая ничья. Оба варианта котируются за 6.50. Повторение результата последней игры между командами (1:1) оценивается в 7.00, а победа «Локо» со счётом 2:0 – в 8.50.

Самая крупная ставка на сегодняшнюю игру среди клиентов PARI — 1 200 000 рублей на победу махачкалинского «Динамо» в основное время по коэффициенту 4.40.

«Локомотив» выиграл все матчи группового этапа Кубка России и вышел в плей-офф с первого места в группе B. Но в четвертьфинале Пути РПЛ «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» в серии пенальти. «Динамо Махачкала», в свою очередь, стал третьим в группе A, победив всего в двух матчах из шести. Во встрече первого этапа ¼ финала Пути регионов махачкалинцы оказались сильнее «Сочи», выиграв послематчевую серию пенальти.

Главный претендент на победу в Кубке России по оценкам букмекеров — действующий обладатель трофея «Зенит» (2.60). «Локомотив» — четвертый по шансам фаворит этого сезона (7.50), а «Динамо Мх» — один из аутсайдеров (45.00).