Клиенты PARI полагают, что минское «Динамо» возьмет реванш у ЦСКА за поражение в текущем сезоне КХЛ

3 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:10 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящем матче не будет фаворита, но ближе к победе окажутся белорусы. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу армейцев можно по коэффициенту 2.54 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех ЦСКА можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Минска. На победу «Динамо» приходится около 61% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 22% сделано в пользу ЦСКА, еще приблизительно 16% — на ничью. На рынке победы с учетом овертайма и серии буллитов преимущество у минчан в соотношении 88% на 12%.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.90, по буллитам — за 7.80. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если ЦСКА будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 5.60.

Аналитики PARI считают, что второе противостояние минского «Динамо» и ЦСКА в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущее (3:5). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.55. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.35.

Минское «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 27-ю очками, у ЦСКА — 22 очка и восьмое место на Западе. Поставить сейчас на победу «армейцев» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 8.50. Чемпионство «Динамо» из Минска котируется за 26.00.