Призер Игр в Пекине и бомбардир «Спартака»: кто представит КХЛ на Олимпиаде-2026

Менее месяца осталось до старта зимних Олимпийских игр 2026 г. в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, одним из ключевых событий которых будет хоккейный турнир. В соревнованиях впервые с Олимпиады-2014 в Сочи примут участие представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Большинство команд уже объявили свои составы на турнир, и в них нашлось место не только игрокам из НХЛ, но и из других чемпионатов, в том числе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О знакомых для поклонников российских клубов лицах на Играх-2026 – в материале «Ведомости. Спорт РБ».
Хоккейный турнир на Играх пройдет с 11 по 22 февраля на двух аренах в Милане, главная из которых вмещает 16 000 зрителей. Среди участников соревнований 12 команд, в это число не вошла сборная России, которая впервые не будет представлена на Олимпийских играх ни в каком виде.
Международная федерация хоккея (IIHF) еще в феврале 2022 г. отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой, и в начале каждого года после эти санкции продлевались еще на сезон. Так было и в феврале 2025 г., когда совет IIHF продлил отстранение россиян и белорусов на олимпийский сезон, оставив Игры в Милане, например, без капитана «Вашингтон Кэпиталз» и лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина.
Последней Олимпиадой, где сборная России по хоккею была представлена полноправно, прошла в Сочи в 2014 г. Через четыре года в Пхенчхане российские хоккеисты выступали как «Олимпийские спортсмены из России», что не помешало им завоевать золото. В Пекине в 2022 г. национальная сборная взяла серебро как команда Олимпийского комитета России (ОКР). При этом хоккейные турниры на двух азиатских Олимпиадах прошли без представителей клубов НХЛ.
По формату хоккейного турнира на Играх в Милане участники разделены на три группы по четыре команды в каждой. В группу A попали сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Франции. В квартете B выступят команды Финляндии, Швеции, Словакии и Италии. А в группе C поборются сборные США, Германии, Дании и Латвии.
Несмотря на недопуск национальной команды, «российский след» можно найти в каждой из этих групп. Например, в сборную Чехии вызваны сразу четыре бывших игрока КХЛ. Это опытнейший 40-летний форвард Роман Червенка, игравший за омский «Авангард» и завоевавший Кубок Гагарина с петербургским СКА. Также в список вошли экс-форвард челябинского «Трактора» Лукаш Седлак, защитник Томаш Кундратек, который в КХЛ играл за нижегородское «Торпедо», рижское «Динамо», братиславский «Слован» и китайский «Куньлнь», и нападающий Матей Странский, проведший сезон 2018/19 в череповецкой «Северстали».
В сборной Швейцарии есть два хоккеиста с русскими корнями – Филипп Курашев и Денис Мальгин. В команду Финляндии был вызван бывший защитник СКА Микко Лехтонен и форвард Эли Толванен, который играл в КХЛ за хельсинский «Йокерит».
В сборной Латвии есть целый ряд бывших хоккеистов рижского «Динамо», выступавших в КХЛ. Среди них стоит выделить Каспарса Даугавиньша, который семь сезонов – с 2014 по 2021 гг. – выступал только за российские клубы: московские «Спартак» и «Динамо», нижегородское «Торпедо», подмосковный «Витязь». А защищать ворота латвийской команды будут два голкипера с явными русскими корнями – Элвис Мерзликин из «Коламбус Блю Джекетс» и Артур Шилов из «Питтсбург Пингвинз».
Действующими игроками КХЛ на Олимпиаду-2026 поедут французский форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста, а также три словака – защитник Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», форвард череповецкой «Северстали» Адам Лишка и лучший бомбардир московского «Спартака» в нынешнем сезоне Адам Ружичка.
К слову, вызов в сборную Словакии сразу трех игроков из российских клубов стал настоящим прорывом. Ранее федерация хоккея страны принимала решение не привлекать игроков из КХЛ в национальную команду. Данные постановления выносились, например, перед чемпионатами мира 2023 и 2024 гг.
Да Коста выступает в КХЛ с 2014 г. с перерывом на сезон 2017/18. Французский форвард прибыл в Россию из Канады, где был в системе «Оттавы Сенаторз» и успел провести в НХЛ 47 матчей, набрав в них 11 очков (7 шайб + 4 результативные передачи). Первые три года в России Да Коста играл за ЦСКА и дошел с командой до финала Кубка Гагарина в сезоне 2015/16, где они уступили в серии магнитогорскому «Металлургу».
После сезона, проведенного в швейцарском «Серветте», француз вернулся в КХЛ, став игроком «Автомобилиста». После Да Коста провел по сезону за «Локомотив» и казанский «Ак Барс», а затем вернулся в екатеринбургский клуб, за который выступает до сих пор.
Да Коста провел в КХЛ 604 встречи, в которых набрал 523 (212 + 311) очка. Француз четыре раза принимал участие в Матче звезд КХЛ (2016, 2019, 2021, 2025). В нынешнем сезоне на счету 36-летнего форварда 29 (9+20) очков в 33 играх.
Словацкий форвард Адам Ружичка перешел в «Спартак» в мае 2024 г., до этого с 2021 г. он выступал в НХЛ, где играл за «Калгари Флеймз» и «Аризону Койотис». Всего в НХЛ Ружичка провел 117 матчей, заработав в них 40 (14+26) очков.
Заокеанская карьера словака закончилась скандалом. В феврале 2024 г. «Аризона» выставила Ружичку на драфт отказов с целью расторжения контракта после того, как в соцсетях форварда появилось видео, на котором он находился рядом с белым порошком, напоминающим по внешнему виду кокаин.
В «Спартаке» Ружичка сразу пришелся ко двору. Форвард забросил дебютную шайбу уже в третьем официальном матче в сентябре 2024 г., а 17 октября 2024 г. оформил свой первый хет-трик за команду и принес москвичам выездную победу над омским «Авангардом» (6:5). В прошлом сезоне Ружичка стал лучшим снайпером «Спартака» как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф и набрал в сумме 57 (33+24) очков в 77 матчах.
В нынешнем сезоне словак идет лучшим бомбардиром «Спартака» с 34 (14+20) очками в 38 матчах. Ружичка был выбран для участия в Матче звезд КХЛ 2026 г., который пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля, но в итоге может пропустить мероприятие из-за вызова в национальную команду.
Мартин Гернат выступает за «Локомотив» с мая 2023 г., он прибыл в ярославскую команду в статусе бронзового призера Олимпийских игр 2022 г. в Пекине. Также на тот момент он имел статус капитана сборной Словакии, но в итоге не был вызван в 2023 г. на чемпионат мира. Официальной версией невключения Герната в состав была травма, но, по данным СМИ, его не вызвали именно из-за переговоров с «Локомотивом».
В свой первый сезон в ярославском клубе хоккеист вместе с командой дошел до финала плей-офф КХЛ, а в прошлом сезоне «Локомотив» сделал шаг вперед, и словацкий защитник стал с ярославцами обладателем Кубка Гагарина.
Всего в КХЛ Гернат провел 212 матчей и набрал в них 100 (31+69) очков. В нынешнем сезоне на счету 32-летнего словака 28 (11+17) очков в 44 встречах при общем показателе полезности «+23».
До «Локомотива» Гернат выступал два сезона в составе швейцарской «Лозанны», а ранее играл за словацкий «Прешов» и пражскую «Спарту». Защитник был выбран на драфте НХЛ 2011 г. клубом «Эдмонтон Ойлерз» под общим 122-м номером, но в итоге не провел в НХЛ ни одного матча, выступая за фарм-клубы «Эдмонтона».
Адам Лишка дебютировал в КХЛ в сезоне 2018/19 в составе братиславского «Слована», но уже на следующий год он перешел в «Северсталь» и продолжает защищать цвета череповецкого клуба уже седьмой сезон подряд. У словака не сложилась карьера за океаном, где он провел только один год в Хоккейной лиге Онтарио (OHL). Но в КХЛ он стал заметной фигурой и одним из лидеров своей команды.
На счету Лишки 440 матчей в КХЛ и 166 (71+95) набранных очков. Из них за «Северсталь» он отыграл 388 встреч, в которых набрал 156 (67+89) очков. В нынешнем сезоне словак провел 31 матч, забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач.