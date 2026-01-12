Призер Игр в Пекине и бомбардир «Спартака»: кто представит КХЛ на Олимпиаде-2026

Хоккейный турнир на Играх пройдет с 11 по 22 февраля на двух аренах в Милане, главная из которых вмещает 16 000 зрителей. Среди участников соревнований 12 команд, в это число не вошла сборная России, которая впервые не будет представлена на Олимпийских играх ни в каком виде.

Международная федерация хоккея (IIHF) еще в феврале 2022 г. отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой, и в начале каждого года после эти санкции продлевались еще на сезон. Так было и в феврале 2025 г., когда совет IIHF продлил отстранение россиян и белорусов на олимпийский сезон, оставив Игры в Милане, например, без капитана «Вашингтон Кэпиталз» и лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина.

Последней Олимпиадой, где сборная России по хоккею была представлена полноправно, прошла в Сочи в 2014 г. Через четыре года в Пхенчхане российские хоккеисты выступали как «Олимпийские спортсмены из России», что не помешало им завоевать золото. В Пекине в 2022 г. национальная сборная взяла серебро как команда Олимпийского комитета России (ОКР). При этом хоккейные турниры на двух азиатских Олимпиадах прошли без представителей клубов НХЛ.

По формату хоккейного турнира на Играх в Милане участники разделены на три группы по четыре команды в каждой. В группу A попали сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Франции. В квартете B выступят команды Финляндии, Швеции, Словакии и Италии. А в группе C поборются сборные США, Германии, Дании и Латвии.