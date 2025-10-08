Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 октября 11:08ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на «Динамо» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Аналитики тоже считают фаворитами хозяев
Валентин Васильев

8 октября московское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, начало — в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев. Ставки на победу «Динамо» в основное время принимаются по коэффициенту 1.77, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех «Салавата Юлаева» можно за 4.10, а на ничью — за 4.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 24% и 21%.

Клиенты PARI в основном ставят на фаворита. 96% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Динамо». Один из игроков поставил 1 000 000 рублей на успех москвичей по коэффициенту 1.77. Если пари сыграет, выплата клиенту составит 1 770 000 рублей.

Итоговая победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов оценивается коэффициентом 1.43. Такую же ставку на «Салават Юлаев» можно сделать за 2.80. На этом рынке клиенты также предпочитают ставить на хозяев — на победу москвичей приходится 98% от общего объема принятых пари.

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.40.

«Динамо» — сложный соперник для «Салавата Юлаева». Москвичи побеждают уфимцев уже шесть матчей подряд, при этом пять побед были добыты в основное время.

Впрочем, в последнее время «Салават Юлаев» уступает не только «Динамо». Команда имеет всего три победы в этом сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице Востока. Букмекеры не верят, что уфимцы смогут взять Кубок Гагарина — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 55.00. Для сравнения, аналогичную ставку на «Динамо» можно сделать за 18.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»
Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Новости
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Новости
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Новости
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Новости
PARI: Vitality победит G2 и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2
PARI: Vitality победит G2 и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2
Новости
Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 
Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 
Новости
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит СКА и закрепится на первом месте Западной конференции КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит СКА и закрепится на первом месте Западной конференции КХЛ
Новости
«Балтика» — в шаге от победы в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
«Балтика» — в шаге от победы в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
Новости

Новое