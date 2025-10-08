Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на «Динамо» в матче с «Салаватом Юлаевым»

8 октября московское «Динамо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве, начало — в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев. Ставки на победу «Динамо» в основное время принимаются по коэффициенту 1.77, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех «Салавата Юлаева» можно за 4.10, а на ничью — за 4.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 24% и 21%.

Клиенты PARI в основном ставят на фаворита. 96% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «Динамо». Один из игроков поставил 1 000 000 рублей на успех москвичей по коэффициенту 1.77. Если пари сыграет, выплата клиенту составит 1 770 000 рублей.

Итоговая победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов оценивается коэффициентом 1.43. Такую же ставку на «Салават Юлаев» можно сделать за 2.80. На этом рынке клиенты также предпочитают ставить на хозяев — на победу москвичей приходится 98% от общего объема принятых пари.

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.40.

«Динамо» — сложный соперник для «Салавата Юлаева». Москвичи побеждают уфимцев уже шесть матчей подряд, при этом пять побед были добыты в основное время.

Впрочем, в последнее время «Салават Юлаев» уступает не только «Динамо». Команда имеет всего три победы в этом сезоне и занимает последнее место в турнирной таблице Востока. Букмекеры не верят, что уфимцы смогут взять Кубок Гагарина — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 55.00. Для сравнения, аналогичную ставку на «Динамо» можно сделать за 18.00.