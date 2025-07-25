Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



25 июля 13:40ГлавнаяНовости

PARI: «Динамо» — фаворит матча второго тура РПЛ против «Ростова»

Аналитики склоняются к тому, что смогут отличиться обе команды
Руслан Ипполитов

26 июля «Динамо» и «Ростов» встретятся в матче второго тура РПЛ. Поединок пройдет в Москве и начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Коэффициент на успех «Динамо» — 1.65, что соответствует примерно 57% вероятности. Поставить на то, что выиграют ростовчане, можно за 5.10 (около 19%). Ничья котируется за 3.90 (приблизительно 24%). 

Клиенты PARI уверены в успехе москвичей. На победу «Динамо» приходится около 89% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 6% сделано на «Ростов», еще приблизительно 5% — на ничью. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.62. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.30

Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Динамо», и «Ростов», сыграет коэффициент 1.65. Обратный исход идет за 2.25. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.60.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.50. На то, что первой отличится команда Валерия Карпина, можно поставить за 1.50. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Ростова-на-Дону составляют 2.80.

«Динамо», которое теперь возглавляет экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин, в первом туре сыграло вничью с «Балтикой» (1:1). Вероятность того, что бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне, аналитики оценили в 11.00. На то, что москвичи окажутся в числе двух сильнейших клубов, предлагают коэффициент 4.00.

Ростовчане начали сезон с выездного поражения от «Зенита» (1:2). На чемпионство команды Хонатана Альбы дают коэффициент 250.00, а на то, что «Ростов» окажется в тройке сильнейших, можно сделать ставку за 22.00.

В прошлом сезоне клубы играли между собой два раза. Обе встречи в рамках РПЛ завершились со счетом 1:1.

Ранее по теме:PARI: Петр Ян победит Маркуса МакГи в трех раундах

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Чемпионат мира по фехтованию 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат мира по фехтованию 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
45-летняя Винус Уильямс возвращается на корт
45-летняя Винус Уильямс возвращается на корт
Новости
UFC 318, Холлоуэй — Порье, Коста — Копылов: где смотреть, прямая трансляция
UFC 318, Холлоуэй — Порье, Коста — Копылов: где смотреть, прямая трансляция
Новости
Усик — Дюбуа II: ставки и коэффициенты на бой
Усик — Дюбуа II: ставки и коэффициенты на бой
Новости
Барриос — Пакьяо, Фундора — Цзю II: где смотреть бокс, во сколько начнутся бои
Барриос — Пакьяо, Фундора — Цзю II: где смотреть бокс, во сколько начнутся бои
Новости
Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России
Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Лига PARI: календарь игр, трансляции, котировки на первый дивизион
Аналитика
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика

Новое

Читать все новости