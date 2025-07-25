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25 июля 13:34ГлавнаяНовости

PARI: Петр Ян победит Маркуса МакГи в трех раундах

Аналитики считают, что бойцы проведут в октагоне все три раунда
Руслан Ипполитов

26 июля на «Этихад-Арене» в Абу-Даби состоится турнир UFC on ABC 9, в одном из поединков которого сразятся Петр Ян и Маркус МакГи. Букмекерская компания PARI оценила шансы россиянина против американского Маньяка, а также рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Несмотря на красивую победную серию американца, аналитики PARI считают фаворитом более опытного и универсального Петра Яна. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1.20, что соответствует 80% вероятности. Заключить пари на успех Маркуса МакГи можно за 4.80, ничья идет за 66.00. Эти котировки выражают вероятности 19% и 1%.

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Клиенты PARI также считают, что Петр окажется сильнее. 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Яна. Один из игроков поставил 100 000 рублей на успех Беспощадного в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка пришлась на Шарабутдина Магомедова, который попробует вернуться к победам в бою с Марком-Андре Баррио. Поскольку оба россиянина считаются крупными фаворитами, суммарный коэффициент купона составил всего 1.36.

Оба соперника завершили свои прошлые бои решениями, поэтому аналитики считают, что в этот уикенд бойцы вновь проведут в октагоне все три раунда. Заключить пари на то, что поединок продлится всю дистанцию, можно с коэффициентом 1.43. Если же схватка завершится досрочно, сыграет ставка за 2.70.

Вероятным исходом поединка считается победа Петра Яна решением судей — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.71. В последний раз россиянин выигрывал нокаутом больше пяти лет назад, но букмекеры не исключают, что он сможет добраться до челюсти соперника, и предлагают поставить на это за 4.15. А вот сабмишен от Яна считается маловероятным и котируется за 10.00.

Для МакГи наиболее вероятным способом победы также считается судейское решение, оцененное в линии PARI коэффициентом 7.55. Если Маньяк сможет нокаутировать россиянина, сыграет ставка за 13.00, а прием в его исполнении идет за 39.00.

В PARI также можно поставить на победу любого из бойцов конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 50.00 можно заключить пари на то, что Петр нокаутирует Маркуса хай-киком.

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