Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 сентября 9:49ГлавнаяНовости

Динамо Москва - Спартак: дата и время матча, где смотреть, прямая трансляция бесплатно онлайн

Карпин - против красно-белых!
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Динамо»
Источник: официальный сайт «Динамо»

В пятницу, 12 сентября, после перерыва на игры сборных возобновился чемпионат России по футболу. Центральный матч восьмого тура запланирован на субботу. Сегодня на «ВТБ Арене» состоится встреча между «Динамо» и «Спартаком». 

Прогноз на матч «Динамо» Москва - «Спартак»

Игра начнется в 16:45 по московскому времени. Судить встречу будет Егор Егоров из Нижнего Новгорода. В нынешнем сезоне 32-летний рефери с этими командами не пересекался.

После первых семи матчей команды не входят в топ-5 турнирной таблицы, однако имеют шанс улучшить положение. Сейчас хозяева отстают от гостей всего на три очка.

Букмекерская компания PARI предлагает довольно привлекательные коэффициенты на основные результаты матча. Победа «Динамо» оценивается котировкой 3.90, победа «Спартака» — 2.60. Ничья идет в конторе за 3.35.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Прямая трансляция игры между «Динамо» и «Спартаком» будет доступна зрителям на федеральном канале «Матч ТВ».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ
Новости
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Новости
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Новости
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
Новости
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
Новости
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
Новости

Новое