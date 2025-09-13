Динамо Москва - Спартак: дата и время матча, где смотреть, прямая трансляция бесплатно онлайн

В пятницу, 12 сентября, после перерыва на игры сборных возобновился чемпионат России по футболу. Центральный матч восьмого тура запланирован на субботу. Сегодня на «ВТБ Арене» состоится встреча между «Динамо» и «Спартаком».

Игра начнется в 16:45 по московскому времени. Судить встречу будет Егор Егоров из Нижнего Новгорода. В нынешнем сезоне 32-летний рефери с этими командами не пересекался.

После первых семи матчей команды не входят в топ-5 турнирной таблицы, однако имеют шанс улучшить положение. Сейчас хозяева отстают от гостей всего на три очка.

Букмекерская компания PARI предлагает довольно привлекательные коэффициенты на основные результаты матча. Победа «Динамо» оценивается котировкой 3.90, победа «Спартака» — 2.60. Ничья идет в конторе за 3.35.

Прямая трансляция игры между «Динамо» и «Спартаком» будет доступна зрителям на федеральном канале «Матч ТВ».