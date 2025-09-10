Динамо Москва - Спартак, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В первом же туре Премьер-лиги после сентябрьской паузы на матчи сборных грядет классическое дерби советского и российского футбола. В Петровском парке «Динамо» принимает «Спартак». Анализируем шансы земляков на успех, выбираем перспективную ставку на субботнюю игру.
Турнир: чемпионат России, 8-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|59
|73
|87
|272-315
|«Спартак»
|87
|73
|59
|315-272
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.08.2025
|«Динамо» Москва
1:3
ЦСКА
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|«Спартак»
«Витебск»
Товарищеский матч
|30.08.2025
|«Спартак»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Рубин»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|16.08.2025
|«Спартак»
2:2
«Зенит»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|07.02.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Спартак»
Зимний кубок РПЛ
|02.10.2024
|«Динамо» Москва
2:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
|22.09.2024
|«Спартак»
2:2
«Динамо» Москва
РПЛ
После семи туров прославленные столичные клубы даже в топ-5 таблицы не входят, но все еще поправимо. Хозяева отстают от гостей на три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
Обе команды пришли к первому осеннему «окну ФИФА» с неудовлетворительными показателями. «Спартак» за первые семь туров собрал чуть больше половины возможных очков (52%, если быть точным). У «Динамо» цифры еще хуже - восемь пунктов из 21 возможного. Можно предположить, что в сентябрьской паузе плюс-минус одинаково нуждались и те, и другие. Она позволила футболистам немного выдохнуть, а тренерам в более или менее спокойной обстановке проанализировать допущенные ошибки и наметить ближайшие шаги для исправления плачевной турнирной ситуации. Правда, в случае с бело-голубыми эту работу осложнил отъезд главного тренера в национальную команду. Но, возможно, он и Карпину пойдет на пользу - обратно в клуб он вернулся в приподнятом настроении. Разгром сборной Катара пришелся для него как нельзя кстати.
Есть и еще одна хорошая новость для поклонников динамовского клуба: Константин Тюкавин наконец-то восстановился после тяжелого повреждения и даже принял участие в спарринге против клубной молодежи посреди недели. Агент Алексей Сафонов не исключил участие своего клиента и в субботнем дерби. Появление лучшего бомбардира даже на скамейке запасных повысит атакующий потенциал команды. За два предыдущих матча динамовцы ни разу не взяли чужие ворота.
К обороне соперников тоже есть вопросы. Бело-голубые за 10 последних матчей всего трижды сыграли в защите на ноль. У красно-белых на аналогичном отрезке таких игр на одну больше. Полагаем, что в дерби ни один из нулей на табло до финального свистка «не доживет».
В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери:
«Динамо»: Лунев, Зайнутдинов, Чавес, Гомес, Майсторович (все - травмы)
«Спартак»: Мартинс (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|31. Лещук
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|44. Рубенс
|14. Самошников
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Миранчук
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Макаров
|7. Солари
|Полузащитник
|Нападающий
|33. Сергеев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Деян Станкович
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетсити» установил высокие коэффициенты на три основных исхода дерби. Вероятность успеха «Динамо» трейдеры оценили котировкой 3.10, а «Спартака» - 2.38. Заключить пари на ничью можно за 3.60.
Аналитики ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение гостям. Проследить какие-то тенденции в личных встречах соседей затруднительно: тут и хозяйские победы, и гостевые, и ничьи - все вперемешку!
Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча результативную ничью - 1:1. Этот вариант котируется в «Бетсити» за 6.20.
В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
Проверить наличие билетов на дерби можно на официальном сайте клуба-хозяина.
Аналитики скептически оценивают шансы клубов на золото в этом сезоне. Ставки на чемпионство динамовцев сейчас принимаются по коэффициенту 20.00. Триумф спартаковцев котируется за 9.00.