Динамо Москва - Спартак, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Впервые в классическом дерби Карпин - на бело-голубой стороне
Валентин Васильев

В первом же туре Премьер-лиги после сентябрьской паузы на матчи сборных грядет классическое дерби советского и российского футбола. В Петровском парке «Динамо» принимает «Спартак». Анализируем шансы земляков на успех, выбираем перспективную ставку на субботнюю игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

13.09.2025, Сб

16:45 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 3.10

Х - 3.60

П2 - 2.38

Турнир: чемпионат России, 8-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»597387272-315
«Спартак»877359315-272

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

FONBET  Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

17.08.2025«Динамо» Москва

1:3

ЦСКА

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар» 

FONBET  Кубок России

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025«Спартак»

 

«Витебск»

Товарищеский матч

30.08.2025«Спартак»

2:1

«Сочи»

РПЛ

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

FONBET Кубок России

23.08.2025«Рубин»

0:2

«Спартак»

РПЛ

16.08.2025«Спартак»

2:2

«Зенит»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» и «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

07.02.2025«Динамо» Москва

0:1

«Спартак»

Зимний кубок РПЛ

02.10.2024«Динамо» Москва

2:3

«Спартак»

FONBET Кубок России

22.09.2024«Спартак»

2:2

«Динамо» Москва

РПЛ

Место в турнирной таблице

После семи туров прославленные столичные клубы даже в топ-5 таблицы не входят, но все еще поправимо. Хозяева отстают от гостей на три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

Обе команды пришли к первому осеннему «окну ФИФА» с неудовлетворительными показателями. «Спартак» за первые семь туров собрал чуть больше половины возможных очков (52%, если быть точным). У «Динамо» цифры еще хуже - восемь пунктов из 21 возможного. Можно предположить, что в сентябрьской паузе плюс-минус одинаково нуждались и те, и другие. Она позволила футболистам немного выдохнуть, а тренерам в более или менее спокойной обстановке проанализировать допущенные ошибки и наметить ближайшие шаги для исправления плачевной турнирной ситуации. Правда, в случае с бело-голубыми эту работу осложнил отъезд главного тренера в национальную команду. Но, возможно, он и Карпину пойдет на пользу - обратно в клуб он вернулся в приподнятом настроении. Разгром сборной Катара пришелся для него как нельзя кстати.

Есть и еще одна хорошая новость для поклонников динамовского клуба: Константин Тюкавин наконец-то восстановился после тяжелого повреждения и даже принял участие в спарринге против клубной молодежи посреди недели. Агент Алексей Сафонов не исключил участие своего клиента и в субботнем дерби. Появление лучшего бомбардира даже на скамейке запасных повысит атакующий потенциал команды. За два предыдущих матча динамовцы ни разу не взяли чужие ворота.

К обороне соперников тоже есть вопросы. Бело-голубые за 10 последних матчей всего трижды сыграли в защите на ноль. У красно-белых на аналогичном отрезке таких игр на одну больше. Полагаем, что в дерби ни один из нулей на табло до финального свистка «не доживет». 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери:

«Динамо»: Лунев, Зайнутдинов, Чавес, Гомес, Майсторович (все - травмы)

«Спартак»: Мартинс (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:

Позиция«Динамо»«Спартак»Позиция
Вратарь31. Лещук98. МаксименкоВратарь
Защитник4. Касерес97. ДенисовЗащитник
Защитник6. Фернандес6. БабичЗащитник
Защитник55. Осипенко68. ЛитвиновЗащитник
Защитник44. Рубенс14. СамошниковЗащитник
Полузащитник74. Фомин18. УмяровПолузащитник
Полузащитник 15. Глебов5. БаркоПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло10. МаркиньосПолузащитник
Полузащитник21. Миранчук83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник77. Макаров7. СолариПолузащитник
Нападающий33. Сергеев9. УгальдеНападающий
Главный тренерВалерий КарпинДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел  «Бетсити» установил высокие коэффициенты на три основных исхода дерби. Вероятность успеха «Динамо» трейдеры оценили котировкой 3.10, а «Спартака» - 2.38. Заключить пари на ничью можно за 3.60.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» - «Спартак»?

Аналитики ожидают конкурентную игру, но отдают небольшое предпочтение гостям. Проследить какие-то тенденции в личных встречах соседей затруднительно: тут и хозяйские победы, и гостевые, и ничьи - все вперемешку!

С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Спартак»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча результативную ничью - 1:1. Этот вариант котируется в «Бетсити» за 6.20.

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Спартак»?

В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Спартак»?

Проверить наличие билетов на дерби можно на официальном сайте клуба-хозяина.

«Динамо» или «Спартак» станут чемпионами России?

Аналитики скептически оценивают шансы клубов на золото в этом сезоне. Ставки на чемпионство динамовцев сейчас принимаются по коэффициенту 20.00. Триумф спартаковцев котируется за 9.00. 

