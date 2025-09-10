Динамо Москва - Спартак, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Обе команды пришли к первому осеннему «окну ФИФА» с неудовлетворительными показателями. «Спартак» за первые семь туров собрал чуть больше половины возможных очков (52%, если быть точным). У «Динамо» цифры еще хуже - восемь пунктов из 21 возможного. Можно предположить, что в сентябрьской паузе плюс-минус одинаково нуждались и те, и другие. Она позволила футболистам немного выдохнуть, а тренерам в более или менее спокойной обстановке проанализировать допущенные ошибки и наметить ближайшие шаги для исправления плачевной турнирной ситуации. Правда, в случае с бело-голубыми эту работу осложнил отъезд главного тренера в национальную команду. Но, возможно, он и Карпину пойдет на пользу - обратно в клуб он вернулся в приподнятом настроении. Разгром сборной Катара пришелся для него как нельзя кстати.

Есть и еще одна хорошая новость для поклонников динамовского клуба: Константин Тюкавин наконец-то восстановился после тяжелого повреждения и даже принял участие в спарринге против клубной молодежи посреди недели. Агент Алексей Сафонов не исключил участие своего клиента и в субботнем дерби. Появление лучшего бомбардира даже на скамейке запасных повысит атакующий потенциал команды. За два предыдущих матча динамовцы ни разу не взяли чужие ворота.

К обороне соперников тоже есть вопросы. Бело-голубые за 10 последних матчей всего трижды сыграли в защите на ноль. У красно-белых на аналогичном отрезке таких игр на одну больше. Полагаем, что в дерби ни один из нулей на табло до финального свистка «не доживет».