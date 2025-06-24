«Челси» забьет «Эсперансу» и не пропустит. Клиент PARI поставил на это 200 000 рублей

25 июня в матче третьего тура Клубного чемпионата мира «Эсперанс Тунис» сыграет против лондонского «Челси». Игра начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Челси» фаворитом. Поставить на победу подопечных Энцо Марески можно за 1.30, что соответствует примерно 74% вероятности. Триумф «Эсперанса» котируется за 11.50 (около 6%). Ничья оценивается в 5.70 (примерно 15%). Предстоящая встреча станет первой в истории между двумя командами.

Клиенты PARI верят в успех команды из Лондона. На победу «Челси» приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.73. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.13. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.30.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Челси» 2:0. Она котируется за 6.00. Минимальная победа лондонцев, а также разгромный счет 3:0, оцениваются в 7.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 200 000 рублей. Один из клиентов поставил на то, что только «Челси» забьет, по котировке 1.95.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете D с «Эсперансом» и «Челси» выступают бразильский «Фламенго» и американский «Лос-Анджелес». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

После первых двух туров, в которых «Эсперанс Тунис» потерпел поражение от «Фламенго» (0:2) и обыграл «Лос-Анджелес» (1:0), шансы команды на выход в плей-офф оцениваются коэффициентом 9.50.

«Челси» начал турнир с победы над «Лос-Анджелесом» со счетом 2:0, но затем потерпел поражение от «Фламенго» (1:3). Несмотря на неудачу во втором туре, шансы лондонцев на выход в плей-офф высоки. Если «Челси» пройдет дальше, сыграет пари за 1.06. Вероятность того, что «аристократы» выиграет турнир, оценивается коэффициентом 25.00. Выход «Челси» в финал котируется за 10.00, а в полуфинал — за 4.50.