Клиенты PARI уверены в победе «Факела» в матче с «Уфой»

27 июля во втором туре Лиги PARI воронежский «Факел» примет на своём поле «Уфу». Матч начнется в 19:00 на стадионе команды из Воронежа. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на PARI матч тура.

Букмекеры считают «Факел» фаворитом в матче с «Уфой». Коэффициент на победу воронежской команды составляет 1.55, что соответствует примерно 65% вероятности. Ничья в матче доступна по ставке за 4.05 (25%). Коэффициент на победу уфимцев составляет 6.40 (16%).

Клиенты PARI солидарны с аналитиками букмекерской компании. На победу «Факела» приходится 98% от общего объема ставок на исход матча.

Аналитики PARI уверены, что матч не закончится без голов. Ставка на ТБ 1,5 доступна за 1.50. При этом букмекеры считают, что крупного счета ждать не стоит. Ставка на тотал голов меньше 2,5 доступна за 1.47. Вероятность того, что обе команды забьют, оценивается аналитиками в 2.50. Обратный исход доступен по ставке 1.45. Поставить на то, что в матче забьет только одна команда, можно за 1.80.

В прошлом сезоне «Факел» вылетел из РПЛ, выиграв лишь дважды по ходу чемпионата. Новый сезон в Лиге PARI воронежцы начали с минимальной выездной победы над «Спартаком» из Костромы. «Уфа» по итогам прошлого сезона заняла 15 место из 18. Команда смогла одержать только две победы в выездных матчах. Новый сезон уфимцы начали с домашней ничьей 1:1 против «СКА-Хабаровск».

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет встречи. Поставить на победу «Факела» 1:0 можно за 4.80. А успех воронежской команды со счетом 2:0 оценивается в 6.00. Коэффициент на минимальную победу «Уфы» составляет 12.00. Ничья 1:1 доступна по ставке 8.00.

В начале июля Футбольная Национальная Лига и букмекерская компания PARI объявили о старте сотрудничества, по условиям которого начиная с сезона 2025/2026 турнир будет проходить под названием Лига PARI.