PARI: «Ливерпуль», «Арсенал» и «Барселона» — главные фавориты Лиги чемпионов в сезоне-2024/25

11 февраля в Лиге чемпионов стартует раунд плей-офф. По итогам восьми двухматчевых противостояний определятся все пары 1/8 финала. Букмекерская компания PARI определила главных фаворитов престижного турнира и проанализировала шансы команд в предстоящих стыковых матчах.

Основным претендентом на победу в Лиге чемпионов сезона-2024/25 аналитики PARI считают «Ливерпуль». Поставить на триумф команды Арне Слота можно по коэффициенту 5.50, шансы англичан пробиться в финал оцениваются котировкой 3.25. «Ливерпуль» шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, в последний раз это произошло в 2019 году. В нынешнем сезоне команда Слота заняла первое место на общем этапе ЛЧ, выиграв семь матчей из восьми и пробившись напрямую в 1/8 финала.

Вторым и третьим по шансам претендентами на победу в Лиге чемпионов букмекеры называют «Арсенал» и «Барселону». Ставки на триумф английского и испанского клубов принимаются по коэффициенту 7.00, а вероятность их участия в финале котируется за 4.00. «Барса» пять раз выигрывала турнир (в последний раз — в 2015 году), а «Арсенал» не побеждал в нем ни разу, но в последние годы превратился в грозную силу под руководством Микеля Артеты. В прошлом году «Барса» и «Арсенал» дошли в ЛЧ до 1/4 финала, а на общем этапе нынешнего сезона заняли второе и третье места соответственно.

Топ-3 фаворитов подпирает мадридский «Реал», который выигрывал Лигу чемпионов рекордные 15 раз и является действующим победителем турнира. Если «Реал» защитит титул, сыграет котировка 8.50. Котировки на выход «сливочных» в финал составляют 5.00. На общем этапе «Реал» занял лишь 11 место и сыграет за выход в 1/8 финала в стыковых матчах с «Манчестер Сити». Коэффициент на успех испанцев в этом противостоянии равен 1.70.

Пятерку фаворитов сезона замыкает «Бавария». Котировки на итоговую победу немцев составляют 9.00. Если легендарный мюнхенский клуб пробьется в финал Лиги чемпионов, сыграет ставка за 4.50. Самый престижный еврокубок «Бавария» выигрывала шесть раз (последняя победа датируется 2020 годом). На общем этапе немцы заняли 12 место и поборются в раунде плей-офф с шотландским «Селтиком». На выход «Баварии» в 1/8 финала установлен коэффициент 1.08.

К числу клубов, способных побороться за успех в Лиге чемпионов, букмекеры также относят английский «Манчестер Сити» (11.00), итальянский «Интер» (15.00), испанский «Атлетико» (18.00) и «ПСЖ» (18.00). Из этих команд напрямую в 1/8 финала пробились «Интер» и «Атлетико», занявшие на общем этапе четвертое и пятое места соответственно. «ПСЖ», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, финишировал 15-м. Парижане встретятся в раунде плей-офф с «Брестом» и считаются фаворитом этого противостояния с коэффициентом 1.08. «Манчестер Сити» оформил попадание в топ-24 лишь в заключительном матче с «Брюгге». Шансы «горожан» пройти «Реал» в стыках котируются за 2.30.

Помимо «Реала», «Баварии» и «ПСЖ», фаворитами предстоящих стыковых матчей считаются «Аталанта» (коэффициент 1.28 на победу в противостоянии с «Брюгге»), «Милан» (1.40 на победу над «Фейеноордом»), «Бенфика» (1.70 на победу над «Монако»), «Ювентус» (1.73 на победу над ПСВ) и дортмундская «Боруссия» (1.75 на победу над «Спортингом»).

По оценкам аналитиков PARI, наименьшие шансы выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2024/25 – у «Селтика», «Бреста» и «Брюгге». Шансы шотландского и французского клубов оцениваются коэффициентом 200.00. Вероятность триумфа бельгийцев котируется за 350.00. Котировки на победу «Монако», за который играет второй российский представитель в ЛЧ Александр Головин, составляют 100.00.

Стоит отметить, что клиенты PARI склоняются к тому, что Лигу чемпионов выиграет «Барселона». 54% от общего объема пари на итоги турнира приходится на каталонский клуб. Доля «Ливерпуля» составляет почти 10%, затем идет «Реал» (чуть более 9%).

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене. Победитель заработает около 75 млн евро из призового фонда турнира, а также получит право на участие в матче за Суперкубок УЕФА и клубном чемпионате мира по футболу.