Клиенты PARI уверены в выездной победе «Наполи» над «Фиорентиной»

13 сентября в третьем туре итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Наполи». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и проанализировали ставки на игру.

Аналитики PARI считают «Наполи» фаворитом в матче. Коэффициент на успех команды из Неаполя составляет 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Коэффициент на ничейный исход встречи 3.20 (30%). Победу «Фиорентины» можно взять за 3.55 (27%).

Клиенты PARI уверены в победе «Наполи». На успех неаполитанцев приходится 95% от общего объема ставок на исход матча.

Аналитики считают, что матч не будет результативным. Ставка на ТБ 1.5 доступна за 1.50. ТБ 2.5 котируется за 2.40. Обратный исход можно взять за 1.58. Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 2.07. Поставить на то, что «Наполи» забьет, можно за 1.33, такая же ставка на «Фиорентину» доступна за 1.57.

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет. Минимальная победа «Фиорентины» 1:0 доступна по ставке 8.50. Коэффициент на ничью 1:1 составляет 6.50. Победу «Наполи» 1:0 можно взять за 6.50, а 2:0 за 9.50. Наиболее вероятным результатом считается нулевая ничья (6.00).

«Наполи» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии под руководством Антонио Конте, а новый сезон начал с двух уверенных побед над «Сассуоло» и «Кальяри». Команда качественно усилилась в летнее трансферное окно и считается одним из фаворитов турнира. Шансы неаполитанцев защитить титул котируются за 2.30.

«Фиорентина» в межсезонье также укрепила состав и пригласила на пост тренера Стефано Пиоли, который уже тренировал команду с 2017 по 2019 год. Первые два матча флорентийцы сыграли вничью с «Кальяри» и «Торино». Однако обе встречи были для них выездными. Поставить на то, что «фиалки» выиграют чемпионат, можно за 80.00.