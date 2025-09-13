Ведомости
Клиенты PARI уверены в выездной победе «Наполи» над «Фиорентиной»

Непростой выезд для чемпиона
Валентин Васильев

13 сентября в третьем туре итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Наполи». Матч начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и проанализировали ставки на игру.

Аналитики PARI считают «Наполи» фаворитом в матче. Коэффициент на успех команды из Неаполя составляет 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Коэффициент на ничейный исход встречи 3.20 (30%). Победу «Фиорентины» можно взять за 3.55 (27%).

Клиенты PARI уверены в победе «Наполи». На успех неаполитанцев приходится 95% от общего объема ставок на исход матча. 

Аналитики считают, что матч не будет результативным. Ставка на ТБ 1.5 доступна за 1.50. ТБ 2.5 котируется за 2.40. Обратный исход можно взять за 1.58. Коэффициент на то, что обе команды забьют, составляет 2.07. Поставить на то, что «Наполи» забьет, можно за 1.33, такая же ставка на «Фиорентину» доступна за 1.57

В отдельной линии PARI предлагает клиентам назвать точный счет. Минимальная победа «Фиорентины» 1:0 доступна по ставке 8.50. Коэффициент на ничью 1:1 составляет 6.50. Победу «Наполи» 1:0 можно взять за 6.50, а 2:0 за 9.50. Наиболее вероятным результатом считается нулевая ничья (6.00).

«Наполи» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии под руководством Антонио Конте, а новый сезон начал с двух уверенных побед над «Сассуоло» и «Кальяри». Команда качественно усилилась в летнее трансферное окно и считается одним из фаворитов турнира. Шансы неаполитанцев защитить титул котируются за 2.30.

«Фиорентина» в межсезонье также укрепила состав и пригласила на пост тренера Стефано Пиоли, который уже тренировал команду с 2017 по 2019 год. Первые два матча флорентийцы сыграли вничью с «Кальяри» и «Торино». Однако обе встречи были для них выездными. Поставить на то, что «фиалки» выиграют чемпионат, можно за 80.00. 

Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Динамо» в восьмом туре РПЛ
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
