Смешанные единоборства, бой Физиев — Гамрот: дата и время, где смотреть UFC, прямая трансляция

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В ночь на воскресенье, 24 сентября, по московскому времени на арене «UFC Apex» в американском Лас-Вегасе состоится очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата. Главным событием вечера назначен рейтинговый бой в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом.
Турнир стартует в 23:00 по московскому времени (23 сентября). Основной кард начнется в 02:00 мск (24 мая), поединок Физиева и Гамрота стоит ожидать около 04:00 мск.
На территории Российской Федерации в полном объеме турнир можно смотреть на кабельном канале «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию только основного карда. Также поединки будут доступны на платной платформе UFC Fight Pass и на ресурсах букмекерской конторы Winline.
ПРОГНОЗ И СТАВКА НА БОЙ ФИЗИЕВ - ГАМРОТ
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