Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот, 24 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

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В ночь на воскресенье, 24 сентября, по московскому времени Абсолютный бойцовский чемпионат проведет очередной турнир серии Fight Night в Лас-Вегасе. Главным событием вечера будет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?
Физиев
Гамрот
Азербайджан / Казахстан
Страна
Польша
30
Возраст
32
14
Бои
25
12 (8 / 1 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (7 / 5 / 10)
2 (1 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
0
Без результата
1
6
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
7
173
Рост (см)
178
181,5
Размах рук (см)
179
101,5
Размах ног (см)
99
Уроженец Казахстана, ранее представлял Кыргызстан, а теперь выступает под флагом Азербайджана. В 11-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил боевое самбо, бокс, борьбу и бразильское джиу-джитсу (синий пояс). В профессиональных MMA выступает с 2015 года, в UFC - с 2019-го. Дебютировал в сильнейшем промоушене мира с поражения, однако затем одержал шесть побед подряд. В последнем поединке в марте эта серия прервалась, так как Физиев уступил Джастину Гэтжи решением большинства судей.
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В 10-летнем возрасте начал заниматься вольной борьбой, выигрывал медали юношеских и юниорских чемпионатов Польши в этом виде спорта, также получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В 2011 году перешел в смешанные единоборства, на профессиональный уровень вышел в 2012-м. В 2016-м стал чемпионом KSW в легком весе, защитил титул четыре раза. Также завоевал пояс промоушена в полулегкой категории. В 2020 году перешел в UFC, где дебютировал с поражения. Однако затем одержал четыре победы подряд, в том числе над Арманом Царукяном. После этого уступил Бенилу Дариушу, а в последнем поединке в марте раздельным решением судей одолел Джэлина Тернера.
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Формально поединок можно представить дуэлью ударника и борца. Физиев - один из самых ярких и техничных панчеров в UFC, тогда как Гамрот уповает на свои богатые навыки и опыт грэпплера. Однако азербайджанец отнюдь не беспомощен в защите от тейкдаунов. Проверять свои умения в партере он вряд ли захочет и наверняка постарается оставаться на ногах. Вопрос, удастся ли это на потенциально пятираундовой дистанции.
Что касается Гамрота, то ему, вероятно, придется действовать максимально рационально и даже сушить поединок. Поляк конкурентоспособен в стойке, но всё же не на фоне Физиева. Зато в функциональном плане Гамрот кажется более выносливым атлетом, а это будет весомым фактором, если ему удастся придать поединку вязкий характер за счет работы в партере.
Актуальные котировки букмекеров как раз намекают, что стоит встать на конкретную сторону и выбрать, у чьего стиля больше шансов. И многолетняя история MMA показывает, что на таком уровне лучше ставить на борца. В данном случае это ещё и более высокие котировки - шансы Гамрота кажутся выше, чем их оценивают букмекеры.
Наша ставка выиграла. Гамрот одержал победу техническим нокаутом во втором раунде после травмы Физиева.
Турнир UFC Fight Night 228 стартует на «APEX Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в субботу, 23 сентября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому главное событие вечера Физиев - Гамрот стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.