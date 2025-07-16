Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот, 24 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

Формально поединок можно представить дуэлью ударника и борца. Физиев - один из самых ярких и техничных панчеров в UFC, тогда как Гамрот уповает на свои богатые навыки и опыт грэпплера. Однако азербайджанец отнюдь не беспомощен в защите от тейкдаунов. Проверять свои умения в партере он вряд ли захочет и наверняка постарается оставаться на ногах. Вопрос, удастся ли это на потенциально пятираундовой дистанции.

Что касается Гамрота, то ему, вероятно, придется действовать максимально рационально и даже сушить поединок. Поляк конкурентоспособен в стойке, но всё же не на фоне Физиева. Зато в функциональном плане Гамрот кажется более выносливым атлетом, а это будет весомым фактором, если ему удастся придать поединку вязкий характер за счет работы в партере.

Актуальные котировки букмекеров как раз намекают, что стоит встать на конкретную сторону и выбрать, у чьего стиля больше шансов. И многолетняя история MMA показывает, что на таком уровне лучше ставить на борца. В данном случае это ещё и более высокие котировки - шансы Гамрота кажутся выше, чем их оценивают букмекеры.