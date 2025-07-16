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21 сентября 18:20ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот, 24 сентября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

На таком уровне ударнику будет максимально непросто против борца
Александр Бокулёв

В ночь на воскресенье, 24 сентября, по московскому времени Абсолютный бойцовский чемпионат проведет очередной турнир серии Fight Night в Лас-Вегасе. Главным событием вечера будет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом. Кто укрепит свои позиции в титульной гонке?

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Статистика

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Физиев

 

Гамрот

Азербайджан / Казахстан

Страна

Польша

30

Возраст

32

14

Бои

25

12 (8 / 1 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (7 / 5 / 10)

2 (1 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

0

Без результата

1

6

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

7

173

Рост (см)

178

181,5

Размах рук (см)

179

101,5

Размах ног (см)

99

Рафаэль Физиев

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Уроженец Казахстана, ранее представлял Кыргызстан, а теперь выступает под флагом Азербайджана. В 11-летнем возрасте начал заниматься тайским боксом, позднее освоил боевое самбо, бокс, борьбу и бразильское джиу-джитсу (синий пояс). В профессиональных MMA выступает с 2015 года, в UFC - с 2019-го. Дебютировал в сильнейшем промоушене мира с поражения, однако затем одержал шесть побед подряд. В последнем поединке в марте эта серия прервалась, так как Физиев уступил Джастину Гэтжи решением большинства судей.

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Матеуш Гамрот

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В 10-летнем возрасте начал заниматься вольной борьбой, выигрывал медали юношеских и юниорских чемпионатов Польши в этом виде спорта, также получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В 2011 году перешел в смешанные единоборства, на профессиональный уровень вышел в 2012-м. В 2016-м стал чемпионом KSW в легком весе, защитил титул четыре раза. Также завоевал пояс промоушена в полулегкой категории. В 2020 году перешел в UFC, где дебютировал с поражения. Однако затем одержал четыре победы подряд, в том числе над Арманом Царукяном. После этого уступил Бенилу Дариушу, а в последнем поединке в марте раздельным решением судей одолел Джэлина Тернера.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ФизиеваПобеда ГамротаДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,682,251,881,86

Прогноз на бой

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Формально поединок можно представить дуэлью ударника и борца. Физиев - один из самых ярких и техничных панчеров в UFC, тогда как Гамрот уповает на свои богатые навыки и опыт грэпплера. Однако азербайджанец отнюдь не беспомощен в защите от тейкдаунов. Проверять свои умения в партере он вряд ли захочет и наверняка постарается оставаться на ногах. Вопрос, удастся ли это на потенциально пятираундовой дистанции.

Что касается Гамрота, то ему, вероятно, придется действовать максимально рационально и даже сушить поединок. Поляк конкурентоспособен в стойке, но всё же не на фоне Физиева. Зато в функциональном плане Гамрот кажется более выносливым атлетом, а это будет весомым фактором, если ему удастся придать поединку вязкий характер за счет работы в партере.

Актуальные котировки букмекеров как раз намекают, что стоит встать на конкретную сторону и выбрать, у чьего стиля больше шансов. И многолетняя история MMA показывает, что на таком уровне лучше ставить на борца. В данном случае это ещё и более высокие котировки - шансы Гамрота кажутся выше, чем их оценивают букмекеры.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Гамрот одержал победу техническим нокаутом во втором раунде после травмы Физиева.

Полный кард, где смотреть бой Физиев - Гамрот

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Турнир UFC Fight Night 228 стартует на «APEX Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в субботу, 23 сентября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 02:00 мск, поэтому главное событие вечера Физиев - Гамрот стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальная букмекерская контора Winline (для зарегистрированных пользователей). На телевидении прямую трансляцию проведет кабельный «Матч! Боец», а на федеральном «Матч ТВ» смотреть онлайн бесплатно можно будет только основной кард.

Основной кард

  • Рафаэль Физиев (Азербайджан / Казахстан) - Матеуш Гамрот (Польша). Легкий вес;
  • Брайс Митчелл (США) - Дэн Иге (США). Полулегкий вес;
  • Марина Родригес (Бразилия) - Мишель Уотерсон-Гомес (США). Женский минимальный вес;
  • Брайан Баттл (США) - Эйджей Флетчер (США). Полусредний вес;
  • Рикардо Рамос (Бразилия) - Чарльз Журден (Канада). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Даниэль Аргуэта (США) - Майлс Джонс (США). Легчайший вес;
  • Тим Минс (США) - Андрэ Фиальо (Португалия). Полусредний вес;
  • Джейкоб Малкун (Австралия) - Коди Брандейдж (США). Средний вес;
  • Мухаммед Усман (Нигерия) - Джейк Коллье (США). Тяжелый вес;
  • Мизуки Иноуэ (Япония) - Ханна Голди (США). Женский минимальный вес;
  • Тамирес Видал (Бразилия) - Монтсеррат Рендон (Мексика). Женский легчайший вес.

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