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20 июня 8:32ГлавнаяНовости

PARI: «Челси» победит «Фламенго» и возглавит группу D на клубном ЧМ

На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.97
Руслан Ипполитов

20 июня в рамках группового этапа клубного чемпионата мира в квартете D пройдут матчи второго круга. Центральным поединком станет противостояние двух лидеров группы — «Челси» и «Фламенго». Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 21:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников перед игрой и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, «Челси» — фаворит предстоящего матча. Поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.85, что соответствует примерно 51% вероятности. Успех «Фламенго» оцениваются котировкой 4.20 (около 23%). Ничейный исход матча доступен за 3.65 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе англичан. На победу «Челси» приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи.

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Обе команды завершили свои первые матчи победами со счетом 2:0. Аналитики полагают, что грядущий матч может получиться достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.32. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.97. Вероятность того, что команды на двоих забьют сразу четыре гола, оценивается котировкой 3.30. Ставка на исход, при котором клубы обменяются забитыми голами, идет за 1.87. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.93

Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 идет в линии за 1.95. На три мяча от англичан и более можно поставить за 4.10. Коэффициент на хотя бы один гол от «Фламенго» составляет 1.55.  

В линии на точный счет матча самым вероятным раскладом, по оценкам аналитиков PARI, является ничья 1:1 за коэффициент 7.00. На победу «Челси» со счетом 2:0 можно поставить с котировкой 8.50. Коэффициент на успех «Фламенго» со счетом 1:0 составляет 11.00

Самая крупная ставка на этот матч — 150 000 рублей на «Фламенго» с форой (+1) за коэффициент 1.90

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате — с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете D компанию «Челси» и «Фламенго» составили «Лос-Анджелес» и тунисский «Эсперанс». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Поставить на то, что трофей завоюет «Челси», можно с котировкой 12.00. На чемпионство «Фламенго» аналитики дают коэффициент 35.00.  Если лондонцы займут первое место в квартете, сыграет пари за 1.28. Вероятность того, что лучшим в группе станет бразильский клуб, котируется за 3.65.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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