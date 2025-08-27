Ведомости
Лайвы L’ONE и LeTai, BMX-состязания, вечер тенниса — с 25 по 31 августа на FONBASE

Неделя активностей в Лужниках: куда сходить, чем заняться
Источник: FONBET
Источник: FONBET

Заканчивается второй сезон базы в Лужниках. Финишная прямая — про внимание к лайфстайл- и экшн-спорту: трюки на BMX, встреча со звездой плавания, и день торжественного закрытия —  с лайвом  L’ONE и ретроспективой самых ярких моментов FONBASE. 

Хайлайты недели 

По утрам  — тренировки с «Фитмост»

Интенсив по боксу и комплекс для здоровой спины — последние функциональные тренировки от студий сервиса. Доступно для атлетов с любым уровнем подготовки. 

27 августа 
Отборочные по футболу от АССК

Ассоциация студенческих спортивных клубов проводит матчи среди команд Москвы и Московской области по футболу 4х4, главный приз — путевка на «УНИВЕР-СПОРТФЕСТ».

Беговая тренировка с Insanity

Основатели спортивного бренда Insanity Антон Желтоухов и Артём Шевченко проведут забег по Лужникам, а также расскажут о становлении и развитии бренда изнутри — на примере знаковых историй, лернингов и ярких эпизодов. На базе Антон и Артем разыграют среди гостей 30 футболок из линейки Performance, созданных совместно с FONBASE.

Презентация гостевой джерси ХК «Авангард»

В преддверии нового сезона хоккейный клуб «Авангард» представит новую гостевую форму, разработанную со студией Артемия Лебедева. В программе: паблик-ток с участием дизайнеров джерси и автограф-сессия с игроками - Джосефом Чеккони и Алексеем Егоровым

28 августа 
FONBASE BMX PARK

Соревнования среди лучших российских BMX-райдеров за призовой фонд в 320 000 рублей. Откроет событие шоукейс Ирека Ризаева, атлета и нового хедлайнера Fonteam, а также одного из самых ярких участников российской сборной по BMX-фристайлу. В программе контеста — трюки и связки с плоскости и на рампе; выступления с трюками без дополнительных снарядов.

30 августа 
FONBASE Tennis Culture Day

Вечер, посвященный культуре тенниса. Открытый пинг-понг турнир от Ping Tablet, просмотр подкаста от медиа First&Red «Чай с Бубликом» с участием Александра Бублика и Ника Кирьоса, а после — трансляция US Open и диджей-сет Ильдара Иксанова. 

31 августа 
Закрытие FONBASE: лайвы L’ONE и LeTai

Финальный аккорд FONBASE — в торжественной атмосфере, с музыкой и ретроспективой хайлайтов базы. Хедлайнер вечера — L’ONE, новый амбассадор FONBET и рэп-артист с уникальным творческим путем и ярким музыкальным почерком. На разогреве: молодой рэп-исполнитель LeTai, сочетающий в своих треках соул и напористую читку, и DJ 909. 

