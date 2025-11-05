Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 ноября 13:45ГлавнаяНовости

Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026

Презентация прошла на форуме «Россия - спортивная держава»
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

На проходящем в эти дни международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» в Самаре прошла презентация игровых свитеров команд-участниц Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026, который пройдет с 6 по 8 февраля в Екатеринбурге. В презентации приняли участие президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

OTP04484.JPG

Цвета

Цветовая гамма игровых джерси включает малахитово-зеленый, медный, графитово-черный и серый цвета. Это – отсылка к месту проведения Фонбет Матча Звезд: малахитово-зеленый символизирует добычу изумруда, медный – добычу меди и визуальный облик «УГМК-Арены», а графитово-черный и серый подчеркивают индустриальное значение Урала.

Точное попадание в цвета региона – одна из важных черт джерси: за счет этого достигается прямая ассоциация с городом-хозяином звездного уик-энда.

Элементы дизайна

Главный символ Урала, известный по всему миру, – горы. Именно стилизованный силуэт гор, выведенный крупной диагональю на груди, стал ключевым акцентом джерси. Ломаная линия гребня, притягивающая внимание, символизирует горный рельеф, а контрастные «склоны» придают объем и формируют узнаваемый образ матча.

Графические элементы джерси – логотип Фонбет Матча Звезд, фамилии игроков и номера – выполнены в белом цвете для обеспечения читаемости с дальних телевизионных планов в динамике игры.

Производство и технологии

Для реализации этого дизайна производителем были разработаны уникальные лекала, которые необходимы для точного соединения «горного» рисунка на груди и рукавах. Линия диагонали заложена на уровне кроя, чтобы мотив оставался целостным при движении.

Все графические элементы представляют собой кроено-сшивные конструкции: они выполнены из отдельных панелей, раскроенных и прошитых на изделии.

Для достижения точных малахитовых, медных, графитовых и серых оттенков была проведена отдельная фабричная окраска полотен ткани по согласованным цветовым значениям.

OTP04411.JPG
Источник: FONBET

Алексей Морозов, президент КХЛ:

– Совсем скоро, в феврале, пройдет наше флагманское мероприятие, где соберутся лучшие представители КХЛ и МХЛ, будут радовать нас своим мастерством, своей игрой. Очень приятно, что в этом году Фонбет Матч Звезд пройдёт в Екатеринбурге на «УГМК Арене» – в регионе, где любят хоккей. Сегодня мы представляем джерси, которые получились красивыми и интересными. Мы хотели точно попасть в цвета региона и сделать, чтобы Урал узнавался не только в логотипе, но и на самих джерси. Ждем всех на Фонбет Матче Звезд!

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI выиграл больше миллиона со ставки на 500 рублей в четвертом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Клиенты PARI ждут победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России
Новости
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
ЦСКА — «Пари НН» — крупнейший матч 14-го тура РПЛ по обороту в PARI
Новости
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей
Новости
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Проект «Вместе за Нижний»: спорт и хохлома объединяют город
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Клиент PARI поставил 130 000 рублей на победу «Челси» над «Карабахом» в четвертом туре ЛЧ
Новости
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Цвета и ландшафт Урала: представлен джерси Фонбет Матча Звезд КХЛ 2026
Новости
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
«Я – хоккейная мама». Болельщица СКА выиграла Niva Legend от FONBET и КХЛ
Новости
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Фрибеты до 7 500 рублей каждый день от PARI для фанатов киберспорта в новой акции «Царь горы»
Новости

Новое