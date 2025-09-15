Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 сентября 13:20ГлавнаяНовости

Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET

Александр Халанский, Игорь Броун и Диана Исаева присоединились к команде первого букмекера
Валентин Васильев
Источник: Bandeja Team
Источник: Bandeja Team

Игроки команды Bandeja Team по паделу и звезды турнира Bandeja Cup Александр Халанский, Игорь Броун и Диана Исаева стали амбассадорами компании FONBET. Помимо этого спортсмены подписали долгосрочные контракты с Bandeja Team и продолжат представлять эту команду на будущих турнирах.

По условиям сотрудничества игроки поддержат проекты компании, направленные на развитие падела в России. Уже в ближайшее время действующие игроки сборной России Александр Халанский и Игорь Броун примут участие в Российском Падел-туре, который пройдет в Екатеринбурге. В рамках тура состоится съемка эксклюзивного контента со спортсменами, раскрывающего падел с новой стороны. Кроме того, спортсмены попробуют себя в роли комментаторов соревнований по паделу, которые компания FONBET будет транслировать на Fonfest Padel Day.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:
— Падел — самый быстро развивающийся вид спорта в нашей стране, и прямое отношение к этому имеет компания FONBET. Мы давно являемся партнерами Федерации падела России, совместно реализовываем проекты, направленные на популяризацию этого вида спорта. Не хотим останавливаться на достигнутом и решили расширить партнерство, подключив к нашей команде первых топ-спортсменов в паделе. Впереди нас ждет много новых проектов и мероприятий. Уверен, что вместе с нашими новыми амбассадорами, мы и дальше продолжим развивать этот вид спорта и продвигать активный и здоровый образ жизни.

Александр Халанский, первая ракетка России, игрок сборной страны:

— Это значимое событие не только для нас. В мире падела мы первые амбассадоры. Нам очень важно всегда быть первыми, и мы постараемся оставаться первыми, занимать только самые высокие места. Основная цель — выигрывать все возможные турниры, а также еще больше развивать падел в России. Сейчас очень много медийных людей, которые играют в падел или активно им интересуются. И наша общая задача популяризировать и привлекать еще больше людей к этому виду спорта. 

Диана Исаева, игрок команды Bandeja Team, мастер спорта:

— Я безумно счастлива быть вместе с командой FONBET и в команде Bandeja, это классные эмоции. Ближайшие цели — радовать болельщиков и выигрывать предстоящие турниры. Мы будем стараться делать наш вид спорта ярче и показать его с лучшей стороны.

_MGC8449.jpeg
Источник: Bandeja Team



Игорь Броун, топ-10 в рейтинге ФПР, игрок сборной России:

— В первую очередь хочу сказать спасибо. Очень рад стать частью большой команды первого букмекера. В конце сентября нас ждет ближайший турнир в Екатеринбурге. Задача — хорошо выступить и показать свой лучший падел. Приятно, что сейчас падел набирает большую популярность в России и с каждым днем все больше и больше людей играет в эту игру.

Отметим, что компания FONBET и Федерация падела России сотрудничают с 2024 года. В декабре 2024 года при поддержке букмекера прошел первый в истории чемпионат России по паделу, участие в котором приняли 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года FONBET является генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Овечкин открывает секреты своей подготовки
Овечкин открывает секреты своей подготовки
Новости
Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET
Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET
Новости
Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде
Перед матчем «Балтика» - «Зенит» амбассадор «БЕТСИТИ» Эльхан Салахов провел турнир 1х1 в Калининграде
Новости
Теннис, Кубок Билли Джин Кинг 2025 года: участники финалов, составы, коэффициенты
Теннис, Кубок Билли Джин Кинг 2025 года: участники финалов, составы, коэффициенты
Новости
Клиенты PARI ставят на «Автомобилист» в матче КХЛ против «Салавата Юлаева»
Клиенты PARI ставят на «Автомобилист» в матче КХЛ против «Салавата Юлаева»
Новости
PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
PARI: PARIVISION победит Xtreme и пройдет в гранд-финал The International 2025 по Dota 2
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»
Клиенты PARI ставят на победу «Ротора» в домашнем матче против «КАМАЗа»
Новости
Пользователи PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «МЮ»
Пользователи PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче АПЛ против «МЮ»
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Балтики» с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Балтики» с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ
Новости
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Клиенты PARI считают, что «Реал» победит «Реал Сосьедад» в Ла Лиге
Новости

Новое