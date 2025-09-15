Звезды падела Bandeja Team – новые амбассадоры FONBET

Игроки команды Bandeja Team по паделу и звезды турнира Bandeja Cup Александр Халанский, Игорь Броун и Диана Исаева стали амбассадорами компании FONBET. Помимо этого спортсмены подписали долгосрочные контракты с Bandeja Team и продолжат представлять эту команду на будущих турнирах.

По условиям сотрудничества игроки поддержат проекты компании, направленные на развитие падела в России. Уже в ближайшее время действующие игроки сборной России Александр Халанский и Игорь Броун примут участие в Российском Падел-туре, который пройдет в Екатеринбурге. В рамках тура состоится съемка эксклюзивного контента со спортсменами, раскрывающего падел с новой стороны. Кроме того, спортсмены попробуют себя в роли комментаторов соревнований по паделу, которые компания FONBET будет транслировать на Fonfest Padel Day.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

— Падел — самый быстро развивающийся вид спорта в нашей стране, и прямое отношение к этому имеет компания FONBET. Мы давно являемся партнерами Федерации падела России, совместно реализовываем проекты, направленные на популяризацию этого вида спорта. Не хотим останавливаться на достигнутом и решили расширить партнерство, подключив к нашей команде первых топ-спортсменов в паделе. Впереди нас ждет много новых проектов и мероприятий. Уверен, что вместе с нашими новыми амбассадорами, мы и дальше продолжим развивать этот вид спорта и продвигать активный и здоровый образ жизни.

Александр Халанский, первая ракетка России, игрок сборной страны:

— Это значимое событие не только для нас. В мире падела мы первые амбассадоры. Нам очень важно всегда быть первыми, и мы постараемся оставаться первыми, занимать только самые высокие места. Основная цель — выигрывать все возможные турниры, а также еще больше развивать падел в России. Сейчас очень много медийных людей, которые играют в падел или активно им интересуются. И наша общая задача популяризировать и привлекать еще больше людей к этому виду спорта.



Диана Исаева, игрок команды Bandeja Team, мастер спорта:

— Я безумно счастлива быть вместе с командой FONBET и в команде Bandeja, это классные эмоции. Ближайшие цели — радовать болельщиков и выигрывать предстоящие турниры. Мы будем стараться делать наш вид спорта ярче и показать его с лучшей стороны.

Источник: Bandeja Team





Игорь Броун, топ-10 в рейтинге ФПР, игрок сборной России:

— В первую очередь хочу сказать спасибо. Очень рад стать частью большой команды первого букмекера. В конце сентября нас ждет ближайший турнир в Екатеринбурге. Задача — хорошо выступить и показать свой лучший падел. Приятно, что сейчас падел набирает большую популярность в России и с каждым днем все больше и больше людей играет в эту игру.



Отметим, что компания FONBET и Федерация падела России сотрудничают с 2024 года. В декабре 2024 года при поддержке букмекера прошел первый в истории чемпионат России по паделу, участие в котором приняли 30 мужских и 16 женских пар. С апреля 2025 года FONBET является генеральным спонсором национальной сборной страны по паделу.