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12 мая 17:09ГлавнаяНовости

FONBET объявил о ребрендинге

Букмекерская компания впервые за 10 лет существенно обновила визуальный стиль и показала новые цвета
Валентин Васильев
Источник: FONBET
Источник: FONBET

На протяжении многих лет FONBET является лидером индустрии беттинга России и первой компанией по поддержке отечественного спорта и размеру целевых отчислений на его развитие. Фирменный стиль был разработан, чтобы еще раз подчеркнуть концепцию – «Первый букмекер»: лидер не следует трендам, а задает стиль и имеет свой собственный, узнаваемый образ. Цель нового визуального языка передавать энергетику бренда: спортивную дерзость, чемпионство, открытость всему новому. 

Основными элементами обновлённого бренда стали:

·  добавление нового акцентного цвета – electric blue;

·  коллажный, постерный стиль;

·  новый шрифт. 

В качестве идеи цвет electric blue отражает заряд энергии и эмоций, который несет бренд компании. С точки зрения дизайна он отлично сочетается с красным, являясь его контрастной противоположностью на цветовой палитре. Но главное, что в основе брендинга новое сочетание красного и electric blue становится неразрывно связанным с FONBET, отделяя его от остальных красно-белых брендов как внутри спортивной категории, так и за её пределами. 

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Коллажный, постерный стиль отсылает к культовым спортивным плакатам и призван помочь первому букмекеру работать с огромным количеством материалов и элементов. Эклектичность заложена в бренд-код компании и постерный стиль этому идеально соответствует. 

И, наконец, новый шрифт связывает FONBET со спортивной категорией, поскольку он вдохновлен шрифтами, которые каждый из вас часто может увидеть на майках и джерси профессиональных спортсменов со всего мира. Всё вместе это создает уникальный визуальный язык, который будет формировать сильный и узнаваемый образ. Простое сочетание цветов будет вызывать прямые ассоциации с FONBET и лидерством компании, а новый стиль – доносить её основные имиджевые характеристики.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

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На карте:googleyandex
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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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