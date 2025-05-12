FONBET объявил о ребрендинге

На протяжении многих лет FONBET является лидером индустрии беттинга России и первой компанией по поддержке отечественного спорта и размеру целевых отчислений на его развитие. Фирменный стиль был разработан, чтобы еще раз подчеркнуть концепцию – «Первый букмекер»: лидер не следует трендам, а задает стиль и имеет свой собственный, узнаваемый образ. Цель нового визуального языка передавать энергетику бренда: спортивную дерзость, чемпионство, открытость всему новому.

Основными элементами обновлённого бренда стали:

· добавление нового акцентного цвета – electric blue;

· коллажный, постерный стиль;

· новый шрифт.

В качестве идеи цвет electric blue отражает заряд энергии и эмоций, который несет бренд компании. С точки зрения дизайна он отлично сочетается с красным, являясь его контрастной противоположностью на цветовой палитре. Но главное, что в основе брендинга новое сочетание красного и electric blue становится неразрывно связанным с FONBET, отделяя его от остальных красно-белых брендов как внутри спортивной категории, так и за её пределами.

Коллажный, постерный стиль отсылает к культовым спортивным плакатам и призван помочь первому букмекеру работать с огромным количеством материалов и элементов. Эклектичность заложена в бренд-код компании и постерный стиль этому идеально соответствует.

И, наконец, новый шрифт связывает FONBET со спортивной категорией, поскольку он вдохновлен шрифтами, которые каждый из вас часто может увидеть на майках и джерси профессиональных спортсменов со всего мира. Всё вместе это создает уникальный визуальный язык, который будет формировать сильный и узнаваемый образ. Простое сочетание цветов будет вызывать прямые ассоциации с FONBET и лидерством компании, а новый стиль – доносить её основные имиджевые характеристики.