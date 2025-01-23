Новая акция от PARI — фрибеты до 5 000 каждый день во время BLAST Bounty Spring 2025

Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию под названием BOUNTY Хантер к старту первого LAN-турнира по Counter-Strike 2 в 2025 году — BLAST Bounty Spring 2025. В течение чемпионата фанаты киберспорта смогут каждый день получать фрибеты до 5 000 рублей.

На странице акции будет размещен специальный таймер. Активировав его, пользователю будет предоставляться 12 часов, чтобы сделать ставки на сумму 2 000 рублей с коэффициентом от 1.7. Как только это условие будет выполнено, клиент сможет вернуться на страницу акции BOUNTY Хантер и забрать свой фрибет. Номинал фрибет будет варьироваться от 200 до 5 000 рублей.

Получать фрибеты можно будет неоднократно на протяжении всего чемпионата. Когда пользователь выполнит задание, таймер отправится на перезарядку на шесть часов, после чего можно вновь активировать акцию. В зачет будут идти все ставки, сделанные на матчи BLAST Bounty Spring 2025.

BLAST Bounty Spring 2025 пройдет с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В основной стадии турнира примут участие восемь команд, в том числе Team Spirit, NAVI и G2. Коллективы поборются за призовой фонд в размере $500 тыс. Освещением чемпионата на русском языке будет заниматься студия Relog, партнером которой выступает компания PARI.