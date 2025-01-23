Новая акция от PARI — фрибеты до 5 000 каждый день во время BLAST Bounty Spring 2025

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию под названием BOUNTY Хантер к старту первого LAN-турнира по Counter-Strike 2 в 2025 году — BLAST Bounty Spring 2025. В течение чемпионата фанаты киберспорта смогут каждый день получать фрибеты до 5 000 рублей.
На странице акции будет размещен специальный таймер. Активировав его, пользователю будет предоставляться 12 часов, чтобы сделать ставки на сумму 2 000 рублей с коэффициентом от 1.7. Как только это условие будет выполнено, клиент сможет вернуться на страницу акции BOUNTY Хантер и забрать свой фрибет. Номинал фрибет будет варьироваться от 200 до 5 000 рублей.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Получать фрибеты можно будет неоднократно на протяжении всего чемпионата. Когда пользователь выполнит задание, таймер отправится на перезарядку на шесть часов, после чего можно вновь активировать акцию. В зачет будут идти все ставки, сделанные на матчи BLAST Bounty Spring 2025.
BLAST Bounty Spring 2025 пройдет с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В основной стадии турнира примут участие восемь команд, в том числе Team Spirit, NAVI и G2. Коллективы поборются за призовой фонд в размере $500 тыс. Освещением чемпионата на русском языке будет заниматься студия Relog, партнером которой выступает компания PARI.
Партнерский проект