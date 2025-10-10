PARI: Team Vitality выбьет FURIA в четвертьфинале ESL Pro League Season 22 по CS2

10 октября стартует плей-офф турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. В последнем четвертьфинале игрового дня сойдутся FURIA Esports и Team Vitality. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Vitality начала чемпионат с сенсационного поражения от Gentle Mates, однако после этого коллектив выиграл три серии подряд — все со счетом 2:0. Поставить на победу французского клуба в четвертьфинале можно с котировкой 1.38. Пари на точный счет 2:0 в пользу ZywOo и компании доступно за 2.30. Коэффициент на Vitality с форой по раундам (-6.5) составляет 1.90, а с форой (-8.5) — 2.41. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.95. Противоположный результат идет за 1.75.

FURIA завершила групповой этап со статистикой 3:1, обыграв 3DMAX, Inner Circle и Aurora. В этом сезоне бразильский клуб еще ни разу не встречался с Vitality. Поставить на то, что FURIA победит французский клуб в первом очном матче в 2025-м, можно с котировкой 3.05. Коэффициент на ростер FalleN с форой по картам (+1.5) составляет 1.57, а с форой (-1.5) — 5.80. Индивидуальный тотал FURIA по раундам больше 24.5 доступен за 1.68.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. В плей-офф прошли восемь коллективов, которые сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Поставить на то, что трофей завоюет Vitality, можно с котировкой 3.40. Вероятность чемпионства FURIA оценивается коэффициентом 13.00.