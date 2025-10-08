Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



8 октября 11:12ГлавнаяНовости

PARI: G2 обыграет 3DMAX и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2

Расклады перед финишем группового этапа
Валентин Васильев

8 октября завершится групповой этап турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. В этот день определятся последние участники плей-офф. В одном из матчей путевку в следующую стадию разыграют G2 Esports и 3DMAX. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

G2 стартовала во второй стадии с двух побед — над FaZe и FURIA. Однако после этого состав huNter- уступил в двух сериях подряд — в обеих со счетом 0:2. Несмотря на это, аналитики считают G2 фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу состав huNter- можно с котировкой 1.32. Пари на точный счет 2:0 в пользу G2 доступно за 2.10. Коэффициент на команду G2 с форой по раундам (-5.5) составляет 1.65, а с форой (-9.5) — 2.75. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.03. Противоположный результат идет за 1.70.

3DMAX по ходу второго этапа уже обыграла FaZe и NAVI, но в последнем туре уступила MOUZ со счетом 0:2. Поставить на то, что 3DMAX обыграет еще одного номинального фаворита, можно с котировкой 3.40. Коэффициент на французский состав с форой по картам (+1.5) составляет 1.65, а с форой (-1.5) — 6.50. Индивидуальный тотал 3DMAX по раундам больше 23.5 доступен за 1.72.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух матчей ESL Pro League Season 22, включив в него пари на победу G2 за 1.38. Общий коэффициент экспресса составил 1.84

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Поставить на чемпионство G2, которая в сентябре уже выигрывала трофей, можно с котировкой 10.00. 3DMAX считается главным аутсайдером ивента среди оставшихся коллективов. Вероятность ее чемпионство оценивается коэффициентом 40.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»
Клиент PARI выиграл более 1 000 000 рублей благодаря голам в матче «КАМАЗа» с «Уралом»
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Команда российского букмекера PARI прошла на мейджор по CS2
Новости
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Мурад Халидов нокаутировал Сергея Кузьмина на турнире БЕТСИТИ IBA PRO 10
Новости
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Аналитики PARI назвали главных фаворитов нового сезона НХЛ
Новости
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
ДоброFON направит более 2,7 млн рублей в благотворительный фонд «Подарок Ангелу» по итогам Доброматчей
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Клиенты PARI уверены в победе «Металлурга» в матче КХЛ против «Торпедо»
Новости
PARI: Vitality победит G2 и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2
PARI: Vitality победит G2 и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2
Новости
Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 
Матч «Акрон» — «Зенит» стал самым прибыльным событием 11-го тура РПЛ для PARI 
Новости
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит СКА и закрепится на первом месте Западной конференции КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит СКА и закрепится на первом месте Западной конференции КХЛ
Новости
«Балтика» — в шаге от победы в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
«Балтика» — в шаге от победы в БЕТСИТИ Кубке Морского боя
Новости

Новое