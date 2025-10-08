PARI: G2 обыграет 3DMAX и пройдет в плей-офф ESL Pro League Season 22 по CS2

8 октября завершится групповой этап турнира ESL Pro League Season 22 по CS2. В этот день определятся последние участники плей-офф. В одном из матчей путевку в следующую стадию разыграют G2 Esports и 3DMAX. Серия в формате best-of-3 стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

G2 стартовала во второй стадии с двух побед — над FaZe и FURIA. Однако после этого состав huNter- уступил в двух сериях подряд — в обеих со счетом 0:2. Несмотря на это, аналитики считают G2 фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу состав huNter- можно с котировкой 1.32. Пари на точный счет 2:0 в пользу G2 доступно за 2.10. Коэффициент на команду G2 с форой по раундам (-5.5) составляет 1.65, а с форой (-9.5) — 2.75. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.03. Противоположный результат идет за 1.70.

3DMAX по ходу второго этапа уже обыграла FaZe и NAVI, но в последнем туре уступила MOUZ со счетом 0:2. Поставить на то, что 3DMAX обыграет еще одного номинального фаворита, можно с котировкой 3.40. Коэффициент на французский состав с форой по картам (+1.5) составляет 1.65, а с форой (-1.5) — 6.50. Индивидуальный тотал 3DMAX по раундам больше 23.5 доступен за 1.72.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух матчей ESL Pro League Season 22, включив в него пари на победу G2 за 1.38. Общий коэффициент экспресса составил 1.84.

ESL Pro League Season 22 проходит с 28 сентября по 12 октября в Стокгольме, Швеция. Во втором этапе чемпионата участвуют 16 команд — восемь лучших пройдут в плей-офф ивента. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере $1 млн. Поставить на чемпионство G2, которая в сентябре уже выигрывала трофей, можно с котировкой 10.00. 3DMAX считается главным аутсайдером ивента среди оставшихся коллективов. Вероятность ее чемпионство оценивается коэффициентом 40.00.