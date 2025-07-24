PARI: Virtus.pro победит GamerLegion и пройдет в основную стадию IEM Cologne по CS2

24 июля на Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2 пройдут матчи второго круга стадии Play-In. В битве за слот в основный этап чемпионата сойдутся GamerLegion и Virtus.pro. Серия в формате best-of-3 стартует в 14:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, обновленный состав Virtus.pro будет фаворитом серии. Поставить на победу клуба из СНГ можно с котировкой 1.68. В прошлом месяце к коллективу присоединился Perfecto, который заменил FL4MUS. После этого команда провалила FISSURE Playground, заняв последнее место в группе. Однако IEM Cologne состав electroNic начал с победы над TyLoo со счетом 2:0. На аналогичный счет в пользу VP в грядущем матче аналитики дают котировку 2.90. Коэффициент на Virtus.pro с форой по раундам (-4.5) составляет 2.05, а с форой (-6.5) — 2.38.

GamerLegion также начала чемпионат с победы, обыграв Complexity со счетом 2:0. Ставка на успех GL доступна за 2.19. Коэффициент на GamerLegion с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.20. Взять индивидуальный тотал GL по раундам больше 26.5 можно за 2.12.

Клиенты PARI больше верят в победу Virtus.pro. На успех VP приходится 75% от общего оборота пари на исход встречи, а 25% — на победу GamerLegion.

Самая крупная ставка на матч — 495 000 рублей. Один из клиентов PARI сделал ставку на победу VP с коэффициентом 1.77.

Intel Extreme Masters Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кёльне. На чемпионате выступают 24 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.