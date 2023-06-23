Грузия - Бельгия, Румыния - Украина, Португалия - Нидерланды, 24 июня: где смотреть матчи Евро-2023 (U-21) по футболу, турнирная таблица

В четверг, 22 июня, на молодежном чемпионат Европы по футболу для игроков не старше 21 года. в Грузии и Румынии состоялись матчи второго игрового дня.

В группе C сборная Англии обыграла Чехию - 2:1, а действующий чемпион континента, команда Германии, не смог сломить сопротивление израильтян. Ничья 1:1 в этом матче - пока главная сенсация розыгрыша.

В квартете D оба матча завершились с одинаковым счетом 2:1: французы переиграли итальянцев, а швейцарцы - норвежцев.

23 июня на Евро-2023 - день отдыха. Игры возобновятся в субботу, 24-го числа. Во втором туре встретятся: группа A - Португалия - Нидерланды, Грузия - Бельгия; группа B - Румыния - Украина, Испания - Хорватия.

Турнирные таблицы

Группа A

Команды И В Н П Мячи Очки 1. Грузия 1 1 0 0 2-0 3 2. Нидерланды 1 0 1 0 0-0 1 3. Бельгия 1 0 1 0 0-0 1 4. Португалия 1 0 0 1 0-2 0

Группа B

Команды И В Н П М О 1. Испания 1 1 0 0 3-0 3 2. Украина 1 1 0 0 2-0 3 3. Хорватия 1 0 0 1 0-2 0 4. Румыния 1 0 0 1 0-3 0

На российском телевидении трансляций молодежного чемпионата Европы не запланировано. Альтернативу предлагают различные стриминговые ресурсы и официальные сайты некоторых букмекерских контор. Прямую видеотрансляцию всех матчей турнира предлагает зарегистрированным пользователям канал UEFA.TV.