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23 июня 6:32ГлавнаяНовости

Грузия - Бельгия, Румыния - Украина, Португалия - Нидерланды, 24 июня: где смотреть матчи Евро-2023 (U-21) по футболу, турнирная таблица

Грузины и украинцы могут досрочно выйти из группы
Валентин Васильев
Источник: uefa.com
Источник: uefa.com

В четверг, 22 июня, на молодежном чемпионат Европы по футболу для игроков не старше 21 года. в Грузии и Румынии состоялись матчи второго игрового дня.  

В группе C сборная Англии обыграла Чехию - 2:1, а действующий чемпион континента, команда Германии, не смог сломить сопротивление израильтян. Ничья 1:1 в этом матче - пока главная сенсация розыгрыша.

В квартете D оба матча завершились с одинаковым счетом 2:1: французы переиграли итальянцев, а швейцарцы - норвежцев.

 23 июня на Евро-2023 - день отдыха. Игры возобновятся в субботу, 24-го числа. Во втором туре встретятся: группа A - Португалия - Нидерланды, Грузия - Бельгия; группа B - Румыния - Украина, Испания - Хорватия. 

Турнирные таблицы

Группа A

КомандыИВНПМячиОчки
1. Грузия 11002-03
2. Нидерланды 10100-01
3. Бельгия 10100-01
4. Португалия 10010-20

Группа B

КомандыИВНПМО
1. Испания 11003-03
2. Украина 11002-03
3. Хорватия 10010-20
4. Румыния 10010-30

На российском телевидении трансляций молодежного чемпионата Европы не запланировано. Альтернативу предлагают различные стриминговые ресурсы и официальные сайты некоторых букмекерских контор. Прямую видеотрансляцию всех матчей турнира предлагает зарегистрированным пользователям канал UEFA.TV

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