Грузия - Бельгия, Румыния - Украина, Португалия - Нидерланды, 24 июня: где смотреть матчи Евро-2023 (U-21) по футболу, турнирная таблица

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В четверг, 22 июня, на молодежном чемпионат Европы по футболу для игроков не старше 21 года. в Грузии и Румынии состоялись матчи второго игрового дня.
В группе C сборная Англии обыграла Чехию - 2:1, а действующий чемпион континента, команда Германии, не смог сломить сопротивление израильтян. Ничья 1:1 в этом матче - пока главная сенсация розыгрыша.
В квартете D оба матча завершились с одинаковым счетом 2:1: французы переиграли итальянцев, а швейцарцы - норвежцев.
23 июня на Евро-2023 - день отдыха. Игры возобновятся в субботу, 24-го числа. Во втором туре встретятся: группа A - Португалия - Нидерланды, Грузия - Бельгия; группа B - Румыния - Украина, Испания - Хорватия.
Турнирные таблицы
Группа A
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Грузия
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2. Нидерланды
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3. Бельгия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4. Португалия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Группа B
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Испания
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Украина
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3. Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|4. Румыния
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
На российском телевидении трансляций молодежного чемпионата Европы не запланировано. Альтернативу предлагают различные стриминговые ресурсы и официальные сайты некоторых букмекерских контор. Прямую видеотрансляцию всех матчей турнира предлагает зарегистрированным пользователям канал UEFA.TV.
Партнерский проект