Клиенты PARI: Германия выбьет Италию и пройдет в полуфинал Лиги наций

23 марта Германия и Италия проведут ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги наций. Первый поединок команд завершился победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Дортмунде и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

Перед матчем букмекеры считают, что фаворитом будет Германия. Поставить на победу хозяев можно с котировкой 1.75, что соответствует примерно 55% вероятности. Успех сборной Италии оценивается коэффициентом 4.70 (около 21%). На ничейный исход встречи котировка составляет 3.95 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI практически не сомневаются в успехе подопечных Нагельсманна. На победу Германии приходится около 99% от общего объема ставок на исход встречи.

На проход Германии в полуфинал аналитики дают коэффициент 1.11. Вероятность того, что путевку в следующий этап завоюют подопечные Лучано Спаллетти, оценивается котировкой 6.70.

Аналитики полагают, что ответный матч получится не менее результативным, чем первая встреча. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.83. Взять ставку на четыре гола можно за 2.90. Исход, при котором будет забито менее четырех мячей, доступен за 1.40. На сразу пять голов аналитики дают котировку 5.20. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.78. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.05.

Обе сборные остаются одними из самых результативных на турнире. Поставить на то, что итальянцы вновь сумеют распечатать ворота немцев, можно с котировкой 1.53. На два мяча от подопечных Спаллетти аналитики дают коэффициент 3.55. Исход, при котором Италия вновь забьет, но победа достанется Германии, доступна за 3.35. Ставка на индивидуальный тотал голов немцев больше 1.5 доступна за 1.77, а на тотал больше 2.5 — за 3.40.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Такой же коэффициент аналитики дают и на победу Германии со счетом 1:0. Коэффициент на успех итальянской сборной со счетом 0:1 составляет 13.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из шести событий, включив в него ставку на победу Германии за 1.75. Общий коэффициент экспресса составил 7.86.

После первого матча Германия закрепилась в качестве главного фаворита турнира. Поставить на итоговый триумф подопечных Нагельсманна можно с котировкой 3.60. Вероятность того, что Лигу наций выиграет сборная Италии, оценивается коэффициентом 12.00.