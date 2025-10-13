Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на Францию в матче с Исландией

13 октября сборные Франции и Исландии встретятся в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года. Игра пройдет на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают французов безусловными фаворитами. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 1.32, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех Исландии можно за 10.00, а на ничью — за 5.80. Вероятности этих исходов составляют примерно 10% и 15%.

Клиенты PARI согласны с такими оценками. 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Франции. Один из клиентов поставил 1 000 000 рублей на победу французов в составе экспресса из шести матчей отборочного турнира. Во всех играх он выбрал ставки на победу фаворитов. Суммарный коэффициент купона составил 5.34 — в случае успеха выплата игроку составит 5 340 000 рублей.

Аналитики ждут не менее трех голов в предстоящей игре. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.25. При этом букмекеры допускают, что в матче отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 2.07. Если же забьет только сборная Франции, сыграет ставка за 2.10.

Французы хорошо показывают себя в отборочном турнире. Команда обыграла Украину (2:0), Исландию (2:1) и Азербайджан (3:0), что позволило ей занять и удерживать первое место в группе D. А вот исландцы пока смогли обыграть только Азербайджан (5:0), проиграв Франции (1:2) и Украине (3:5).