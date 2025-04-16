Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал

16 апреля определятся последние участники полуфинала Лиги чемпионов. Непредсказуемым выглядит ответное противостояние «Интера» и «Баварии». В первой игре итальянцы в гостях сумели добиться успеха со счетом 2:1. Ответная встреча команд состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

В день матча букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех. Поставить на победу «Баварии» можно с котировкой 2.60, что соответствует примерно 38% вероятности. Успех итальянцев оценивается коэффициентом 2.70 (около 36%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.70 (порядка 26%).

Клиенты PARI также склоняются к успеху немецкого клуба. На победу «Баварии» приходится около 54% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 9% — на ничью, а 37% — на успех «Интера».

После первого матча шансы на проход «Баварии» в полуфинал заметно снизились — теперь аналитики дают на этот исход коэффициент 3.15. Котировка на выход «Интера» в полуфинал составляет 1.35. Также на «Баварию» приходится 59% от всего оборота ставок на исход противостояния, тогда как доля «Интера» составляет 41%.

Аналитики полагают, что матч вновь получится достаточно результативным. Вероятность того, что «Бавария» и «Интер» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.23. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.73. Ставка на сразу четыре забитых мяча доступна за 2.70. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.60. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.30.

За весь текущий розыгрыш Лиги чемпионов подопечные Симоне Индзаги пропустили всего три мяча. Вероятность того, что итальянцы на «Сан-Сиро» сохранят свои ворота в неприкосновенности, оценивается котировкой 4.40. Если немецкий клуб забьет, сыграет коэффициент 1.20. Котировка на индивидуальный тотал «Баварии» больше 1.5 составляет 2.05, а тотал больше 2.5 — 4.40.

«Интер» в восьми из десяти последних матчах забивал минимум два гола за игру. Ставка на хотя бы один гол от «Интера» доступна за 1.23. Взять два мяча от итальянцев можно с коэффициентом 2.13. Вероятность того, что один из этих голов будет на счету Лаутаро Мартинеса, оценивается котировкой 3.00. На гол в исполнении Харри Кейна аналитики дают коэффициент 2.50.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.50. Победу «Баварии» или «Интера» со счетом 2:1 можно взять за 9.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 150 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух событий Лиги чемпионов, включив в ставку на то, что в матче «Интер» — «Барселона» обе команды забьют, за 1.60. Общий коэффициент экспресса составил 2.67.

«Интер» сейчас входит в четверку основных претендентов на трофей. Поставить на чемпионство итальянцев можно с котировкой 7.00. Вероятность того, что победителем Лиги чемпионов станет «Бавария», оценивается котировкой 15.00.