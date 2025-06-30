Клиент PARI поставил 1 500 000 рублей на ничью в матче «Интера» с «Флуминенсе» в 1/8 финала Клубного ЧМ

В понедельник, 30 июня, в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится матч между миланским «Интером» и «Флуминенсе» из бразильского Рио-де-Жанейро. Встреча пройдет на стадионе «Банк оф Америка Стэдиум» в американском городе Шарлотт и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, очевидным фаворитом в предстоящем матче является миланская команда. Сделать ставку на победу «Интера» можно по коэффициенту 1.65, что соответствует примерно 59% вероятности. Успех «Флуминенсе» при этом оценивается котировкой 5.90 (около 16%). Ничья в линии PARI идет за 3.90 (приблизительно 25% вероятности).

На итоговый успех «Интера» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти установлен коэффициент 1.30, что эквивалентно около 73% вероятности. В случае, если в четвертьфинале окажется бразильский клуб, сыграет ставка за 3.55 (примерно 27%).

Прогнозируют победу «Интернационале» и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча 67% приходится на успех подопечных Кристиана Киву. Еще 32% приходится на ничью, и лишь около 1% — на победу «Флуминенсе». Что же касается прохода в четвертьфинал турнира, то в этом случае распределение ставок составляет 95% на 5% в пользу «Интера».

По оценке аналитиков, команды в предстоящем матче сделают ставку на осторожный футбол, в котором смогут забить не более двух мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.70. Если же соперникам удастся пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет пари за 2.15. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2.20, противоположный вариант доступен за 1.68. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от «Интера» можно по коэффициенту 1.97.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является победа «Интера» с минимальным счетом 1:0 — поставить на то можно по коэффициенту 6.00. Нулевая ничья, равно как и триумф «нерадзурри» со счетом 2:0 доступны за 7.00, ничья 1:1 — за 8.00. Самым вероятным автором забитого мяча считается нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес (2.30). Следом идут его менее известные одноклубники, братья Франческо и Себастьяно Эспозито. На гол каждого из них установлен коэффициент 2.90. Среди игроков «Флуминенсе» наибольшие шансы отличиться имеет нападающий Эвералдо Стум — его гол идет в линии за 4.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 1 653 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на ничью в основное время по коэффициенту 3.75. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 4,5 млн рублей.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проводится в обновленном формате: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. «Интер» попал в группу E, в которой сыграл вничью с мексиканским «Монтерреем» (1:1), а также обыграл японский клуб «Урава Ред Даймондс» (4:0) и аргентинский «Ривер Плейт» (2:0). «Флуминенсе» пробивался в 1/8 финала из группы F. Бразильский клуб начал турнир с нулевой ничьей с дортмундской «Боруссией», после чего обыграл корейский «Ульсан Хендай» (4:2) и вновь сыграл по нулям, на этот раз с «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главными фаворитами турнира являются «Манчестер Сити» и «ПСЖ» — победа каждой из команд доступна за 3.50. На чемпионство «Интера» установлен коэффициент 19.00, однако спрогнозировать выход итальянской команды в финал можно за 7.00. Что же касается «Флуминенсе», то бразильский клуб не имеет серьезных шансов даже на выход в полуфинал — такое событие оценено котировкой 13.00.