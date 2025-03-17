Матч «Реала» с «Манчестер Сити» стал самым популярным среди клиентов PARI в первых раундах плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов в феврале и марте состоялись матчи раунда плей-офф и 1/8 финала. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал, какие из прошедших встреч оказались самыми популярными и прибыльными.

По новому формату Лиги чемпионов стадия плей-офф началась со стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала. В них участвовали клубы, занявшие на общем этапе 9-24-е места. Главную сенсацию сотворил ПСВ, выбивший «Ювентус». Также уже на этой стадии состоялось топ-противостояние «Реал» — «Манчестер Сити», по итогам которого чемпион Англии покинул турнир.

Сравнительно рано вылетел и другой английский клуб. «Ливерпуль», занявший первое место на общем этапе и входивший в топ главных фаворитов турнира, в борьбе за выход в четвертьфинал проиграл «ПСЖ». Клубы обменялись гостевыми победами со счетом 1:0, после чего французы прошли англичан в серии пенальти.

За выход в полуфинал «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым — единственным россиянином в составах оставшихся клубов — сыграет с «Астон Виллой». Другие четвертьфинальные пары образовали «Арсенал» — «Реал», «Барселона» — «Боруссия» и «Бавария» — «Интер». Матчи состоятся 8-9 и 15-16 апреля.

Главные матчи по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном предложении было принято на матчи с участием «Реала» — на выезде против «Ман Сити» (3:2) в раунде плей-офф и в гостях против «Атлетико» (1:1, серия пенальти — 4:2) в 1/8 финала. На эти встречи приходится почти 6% и чуть более 5% от общего оборота ставок на события прошедших стадий.

В топ-5 по обороту также вошли встречи «Ливерпуль» — «ПСЖ» (0:1, серия пенальти — 1:4), ПСВ — «Ювентус» (3:1, в дополнительное время) и «Бенфика» — «Барселона» (0:1). Доля каждого из этих матчей от общего оборота составляет 5%, 4,5% и чуть менее 4,5% соответственно.

Наименьший интерес клиенты PARI проявили к матчам «Интер» — «Фейеноорд» (2:1), «ПСЖ» — «Брест» (7:0), ПСВ — «Арсенал» (1:7), «Ювентус» — ПСВ (2:1) и «Астон Вилла» — «Брюгге» (2:1).

Наиболее прибыльным для PARI оказался ответный матч 1/8 финала между «Атлетико» и «Реалом», в котором действующий победитель Лиги чемпионов был близок к вылету, но переломил ситуацию в свою пользу в серии пенальти. В топ-3 по прибыли вошли матчи «Фейеноорд» — «Милан» (2:1) и «Боруссия» — «Спортинг» (0:0), где итальянский и немецкий клубы не смогли оправдать статус фаворитов. Кроме того, компания зафиксировала высокий уровень прибыли по ставкам на встречи «Монако» — «Бенфика» (0:1) и «ПСЖ» — «Ливерпуль» (0:1).

В свою очередь, клиенты PARI успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Манчестер Сити» — «Реал» (2:3), «Реал» — «Атлетико» (2:1), ПСВ — «Арсенал» (1:7), «Ювентус» — ПСВ (2:1) и «Лилль» — «Боруссия» (1:2). Стоит отметить, что в этом рейтинге противостояние «горожан» и Королевского клуба опережает остальные поединки с большим отрывом. На данный момент это самое убыточное событие для PARI в 2025 году.

Значимые выигрыши клиентов

Крупнейший выигрыш по итогам двух состоявшихся стадий пришелся на ответный матч раунда плей-офф ПСВ — «Ювентус». Один из клиентов поставил в лайве 4 918 035 рублей на индивидуальный тотал ПСВ больше 1 и не прогадал. Его не смутил высокий коэффициент 3.05. Благодаря победе голландцев 2:1 выплата удачливому игроку достигла 15 000 007 рублей.

Другой игрок собрал экспресс из трех live-ставок на матчи «Атлетико» — «Реал», «Арсенал» — ПСВ (2:2) и «Астон Вилла» — «Брюгге» (3:0). В мадридском дерби он спрогнозировал выход «Реала» в 1/4 финала за 1.85, а в двух других встречах ТМ 4.5 и ТМ 3.5 по голам за 1.38 и 1.40 соответственно. Игрок поставил 3 000 000 рублей с суммарным коэффициентом 3.57. Зашли все три ставки, благодаря чему выплата игроку составила 10 710 000 рублей.

Еще один игрок успешно спрогнозировал в прематче победу «Ливерпуля» над «ПСЖ» в Париже. Поставив 2 900 000 рублей на триумф англичан по коэффициенту 2.80, клиент PARI получил выплату в размере 8 120 000 рублей.

Увы, не все крупные ставки были успешными. Один из игроков поставил в лайве 5 000 000 рублей на ТБ 1.5 по голам в дополнительное время матча между ПСВ и «Ювентусом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. На момент размещения пари ПСВ уже забил решающий гол в овертайме. Клиент ожидал, что голов будет больше, но мяч Райана Фламинго остался последним в этом противостоянии.

Также стоит отметить, что один из клиентов PARI поставил 3 562 668 рублей на победу «Милана» над «Фейеноордом» в Роттердаме по коэффициенту 1.93. «Милан» считался фаворитом поединка, однако быстрый гол форварда хозяев Игора Пайшао остался единственным в этой встрече. Впоследствии именно «Фейеноорд» прошел дальше.

Фавориты Лиги чемпионов 2024/25

Перед четвертьфинальной стадией главным фаворитом ЛЧ стала «Барселона», не выигрывавшая турнир с 2015 года. Поставить на триумф каталонцев можно по коэффициенту 4.20. К топ-3 сильнейших команд турнира аналитики PARI относят «ПСЖ» (4.50) и «Реал» (4.50). Наименьшие шансы на победу в турнире — у «Интера» (11.00), «Астон Виллы» (30.00) и дортмундской «Боруссии» (50.00).

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая. Решающий матч турнира примет «Мюнхен Арена».