Клиенты PARI уверены в победе «Интера» над «Ювентусом» в матче Серии А

16 февраля «Ювентус» и «Интер» встретятся в матче 25-го тура Серии А. Поединок пройдет в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы гостей взять три очка чуть выше. Коэффициент на успех «Интера» — 2.20, что соответствует примерно 43% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ювентус», можно за 3.45 (около 27%). Ничья котируется за 3.25 (приблизительно 30%).

Клиенты PARI уверены в победе гостей. На успех «Интера» приходится около 88% от общего объема ставок на исход игры.

Букмекеры склоняются к тому, что матч не будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.10. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.75.

Если забьют и «Ювентус», и «Интер», сыграет коэффициент 1.85. Обратный исход идет за 1.90. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.10.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 7.00. На то, что счет в матче откроет «Интер», можно поставить за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении туринцев составляют 2.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 29.02 и включил в него пари на то, что «Ювентус» не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.67. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 2 802 000 рублей.

«Интер» идет вторым в Серии А, набрав 54 очка в 24 матчах. Команда Симоне Индзаги на одно очко отстает от лидера — «Наполи». В своем последнем матче «нерадзурри» победили на своем поле «Фиорентину» (2:1). Шансы миланцев стать чемпионами Италии оценили коэффициентом 1.57. На то, что команда займет место в числе двух сильнейших клубов по итогам сезона, можно сделать ставку за 1.08.

«Ювентус» занимает только пятую позицию, набрав 43 очка. Команда Тьяго Мотты выиграла три последних матча — у «Эмполи» (4:1) и «Комо» (2:1) в Серии А, а также у «ПСВ» (2:1) в Лиге чемпионов. Шансы туринцев стать чемпионами Италии в этом сезоне оценили в 400.00, а на место «Старой синьоры» в числе лучших трех клубов по итогам турнира можно поставить за 3.80.

В матче первого круга в Милане команды показали сверхрезультативный футбол, сыграв вничью 4:4.