Клиент PARI поставил более 1 800 000 рублей на голы в матче клубного чемпионата мира «Ювентус» — «Манчестер Сити»

26 июня итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити» встретятся в матче третьего тура группы G Клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом английский клуб. Коэффициент на успех команды Пепа Гвардиолы — 1.85, что соответствует примерно 53% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ювентус», можно за 4.60 (около 21%). Ничья котируется за 3.75 (приблизительно 26%).



Клиенты PARI склоняются к ничейному исходу. На равный счёт по итогам матча приходится около 51% от общего объема ставок рынка. Примерно 42% сделано на «Манчестер Сити», еще приблизительно 7% — на «Ювентус».

Букмекеры не верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.95. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.87.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — победа англичан 1:0 или ничья 1:1 за 7.50. На то, что счет в матче откроет команда Гвардиолы, можно поставить за 1.60. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении туринцев составляют 2.55.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 821 897 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 4.05 и включил в него пари на то, что обе команды забьют. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.80. В случае успеха чистый выигрыш беттора составит 5 556 785 рублей.

Еще один клиент PARI поставил 1 648 100 рублей на ничью в матче с коэффициентом 3.80. Его чистый выигрыш при удачном стечении обстоятельств составит 4 614 680 рублей.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. В квартете G вместе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити» играют также марокканский «Видад» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

«Манчестер Сити» одержал победы над «Видадом» (2:0) и над «Аль-Айном» (6:0), гарантировав себе путевку в плей-офф. Аналитики считают «горожан» одним из главных фаворитов клубного чемпионата мира. На то, что англичане выиграют соревнование, можно сделать ставку за 5.00. Пари на то, что «Ман Сити» дойдет до финала, доступно за 3.25. Вероятность того, что команда Гвардиолы выиграет группу H, аналитики оценили котировкой 1.73.

«Ювентус» также уже обеспечил себе выход в плей-офф благодаря победам над «Аль-Айном» (5:0) и «Видадом» (4:1). У туринцев лучше дополнительные показатели, поэтому они идут на первом месте в квартете. Аналитики оценили шансы итальянского клуба выиграть клубный чемпионат мира котировкой 20.00. Вероятность того, что команда Игора Тудора сыграет в финале, оценили котировкой 10.00, а пари на победу в группе доступно за 1.93.