FONBET и «Ничего Обычного» представили капсулу к рестарту главного футбольного турнира страны

Капсула FONTOUR «Пересечения Путей» вдохновлена параллельными реальностями главного футбольного турнира страны – FONBET Кубка России по футболу.

В основе дизайна капсулы лежит перекрёсток РПЛ и Регионов, где каждый видит себя победителем — и тем важнее, интереснее и напряженнее матчи двух пересекающихся Путей.

Важность и такая особенность этого этапа в том, что здесь вся суть турнира на выбывание, здесь и живет дух Кубка. Здесь каждый успех повышает ставки и цену ошибки, а также дарит надежду. Здесь все самое главное, что произойдет с марта и до Суперфинала. Кубок наполняет чувства оставшихся двенадцати участников, но победителем станет только один.