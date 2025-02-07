Клиент PARI поставил 500 000 рублей на сухую победу Spirit над Virtus.pro на IEM Katowice 2025 по CS2

7 февраля на турнире IEM Katowice 2025 по Counter-Strike 2 стартует стадия плей-офф. В этот день зрителей ожидают два четвертьфинальных поединка. Центральным матчем станет противостояние двух коллективов из СНГ — Team Spirit и Virtus.pro. Победитель серии пройдет в полуфинал, где сразится с NAVI, а проигравший покинет чемпионат. Аналитики букмекерской компании PARI полагают, что Spirit — фаворит поединка. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:00 по московскому времени.

Spirit сейчас возглавляет мировой рейтинг лучших команд мира. Молодая звезда команды Данил donk занимает первое место в топе лучших участников чемпионата со средней статистикой 1.45. Поставить на победу Spirit можно с котировкой 1.12. Вероятность того, что команда donk выиграет со счетом 2:0, оценивается котировкой 1.50. Ставка на Spirit с форой по раундам (-10.5) доступна за 1.90, а с форой (-12.5) — за 2.75.

Virtus.pro в обновленном составе по ходу чемпионата уже обыграла G2 и Eternal Fire — две команды из топ-10 мирового рейтинга. Однако в плей-офф клуб вынуждено сыграет с заменой. Из-за визовых проблем матч пропустит FL4MUS — вместо него выступит mir. Вероятность того, что VP с заменой обыграет Spirit, оценивается котировкой 6.30. Коэффициент на Virtus.pro с форой по картам (+1.5) составляет 2.40, а с форой (-1.5) — 10.00. Аналитики дают котировку 1.75 на то, что VP смогут взять за матч больше 17 раундов.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Spirit. На победу состава donk приходится около 98% от общего объема ставок на исход поединка, на Virtus.pro — 2%.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 500 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из двух четвертьфинальных матчей IEM Katowice 2025, поставив на победу Spirit со счетом 2:0 за 1.52. Общий коэффициент экспресса составил 2.54.

На итоговое чемпионство Spirit на IEM Katowice 2025 аналитики дают котировку 3.00. Вероятность того, что трофей завоюет VP с заменой, оценивается коэффициентом 27.00.