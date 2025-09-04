Аналитики назвали главного претендента на победу в новом сезоне КХЛ

5 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Аналитики букмекерской компании PARI назвали фаворитов Кубка Гагарина перед началом решающего этапа турнира.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира действующего чемпиона — «Локомотив». На успех клуба из Ярославля предлагают коэффициент 6.50. В межсезонье «железнодорожники» сменили тренера — клуб покинул Игорь Никитин. Однако удалось сохранить всех ключевых игроков, которые принесли чемпионство, а новым наставником стал Боб Хартли. Канадец уже брал Кубок Гагарина вместе с «Авангардом». К тому же этот специалист побеждал во всех лигах, где работал, в том числе завоевывал Кубок Стэнли.

Вероятность успеха московского ЦСКА оценили котировкой 7.50. Москвичи пригласили тренера-чемпиона — Игоря Никитина, с которым выигрывали Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019. Кроме того, высоко оценивают шансы СКА, который теперь возглавляет амбассадор PARI Игорь Ларионов. Поставить на клуб из Санкт-Петербурга можно за 8.00.

Сделать ставку на победу в турнире омского «Авангарда» можно за 8.50. «Ястребы» потеряли Рида Буше и Владимира Ткачева, но смогли заменить их сильными игроками. К тому же остался на тренерском мостике Ги Буше, а в прошлом сезоне «Авангард» уступил только «Локомотиву» в овертайме седьмого матча серии.

Шансы финалиста прошлого сезона — «Трактора» — оценили котировкой 9.00. Уехали в НХЛ Виталий Кравцов и Максим Шабанов, зато удалось подписать лучшего снайпера прошлого сезона Джоша Ливо. Вероятность того, что чемпионом станет казанский «Ак Барс», оценили коэффициентом 10.00.

На «Автомобилист» из Екатеринбурга можно заключить пари за 12.00, а на магнитогорский «Металлург» — за 13.00. Поставить на «Салават Юлаев» можно с коэффициентом 15.00, на московское «Динамо» предлагают котировку 18.00. Шансы «Спартака» взять Кубок Гагарина оценили в 20.00.

Букмекеры считают, что меньше всего шансов выиграть Кубок Гагарина у «Барыса». Шансы казахстанцев оценили коэффициентом 1000.00. Кроме того, в числе аутсайдеров «Сочи» (800.00), «Амур» (700.00) и новый клуб «Шанхай Дрэгонс» (600.00), ставший правопреемником «Куньлуня». Представителей Китая, которые в этом сезоне будут базироваться в Санкт-Петербурге, возглавил известный канадский тренер Жерар Галлан.

Сезон КХЛ-2025/26 — 18-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. В нем примут участие 23 команды, разделенные на Западную и Восточную конференции. По восемь сильнейших клубов из каждой конференции выйдут в плей-офф.