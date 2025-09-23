Топ-менеджеры PARI — второй год подряд в рейтинге лучших управленцев

23 сентября в газете «Коммерсантъ» опубликовали 26-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» по версии Ассоциации менеджеров России. От беттинг-индустрии России в нем оказались топ-менеджеры букмекерской компании PARI .

СЕО PARI Руслан Медведь вошел в топ-10 высших руководителей категории «Онлайн-платформы».

У Руслана более 20 лет управленческого опыта в сфере медиабизнеса, рекламы, маркетинга и беттинга. Под его управлением в 2024 году PARI вошла в число лучших беттинговых компаний страны по аудитории и финансовым показателям. По итогам 2024 года компания показала качественный рост по финансовым показателям: выручка составила 133 млрд рублей (+41% год к году), а чистая прибыль — 8 млрд рублей.

Второй год подряд в категорию «Топ-100 директоров по маркетингу» вошел Алексей Левинский.

Ранее Алексей работал на руководящих должностях в рекламных и диджитал-агентствах. С января 2024 года занимает должность директора по маркетингу компании PARI . В его департамент входят ключевые направления: перформанс-маркетинг и медийная реклама, офлайн-реклама, спонсорские проекты, брендинг, дизайн, исследования, SMM, контент и спецпроекты.

За время работы в PARI реализовал сотрудничество с МХЛ, ВХЛ, Федерацией гандбола России, Всероссийской федерацией волейбола, Ассоциацией мини-футбола России и другими ведущими спортивными организациями страны. Под руководством Алексея компания продолжает реализовывать креативные и яркие проекты, которые закрепили за PARI имидж одного из лучших букмекеров индустрии.

Алексей Диков занял второе место в категории директоров по развитию онлайн-платформ.

Алексей начинал карьеру в PARI как аналитик, за три года вырос до директора по аналитике, а в конце 2024 года стал CRO. Под его руководством дата-платформа заменила разрозненные отчеты real-time аналитикой, сократив подготовку ключевых метрик с дней до часов.

Он объединил функции аналитиков, инженеров и исследователей в единый центр компетенций и выстроил общие стандарты работы с данными. В числе инициатив Алексея — сервис live-статистики матчей, собравший десятки миллионов медийных просмотров и заметно повысивший вовлеченность игроков.