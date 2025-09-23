«Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности»: итоги сессии

22 сентября на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», посвященном взаимодействию властей, спортивных федераций и букмекерских компаний, состоялась сессия «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности». На ней обсудили изучение лудомании и продвижение принципов ответственной игры.

Модератором дискуссии выступил Алексей Бабичев, директор по устойчивому развитию и коммуникациям PARI . В рамках сессии участники обсудили, какие актуальные механизмы борьбы с лудоманией есть у букмекерских компаний, а также почему в решении этой проблемы особенно заинтересованы именно БК.

В сессии приняли участие:

●Татьяна Клименко, директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского;

● Николай Оганезов, заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта и советник генерального директора FONBET;

● Сергей Петричев, руководитель управления по сопровождению корпоративных клиентов ЕДИНЫЙ ЦУПИС;

● Юрий Суродеев, директор департамента развития публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр»;

● Александр Толмачев, заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике.

Спикеры сошлись во мнении, что проблема лудомании становится одной из центральных на форуме уже третий год подряд, и за это время индустрии удалось добиться определенного прогресса.

О природе лудомании и о том, как ее классифицирует современная медицина, рассказала Татьяна Клименко. По ее словам, прицельно изучать и лечить лудоманию стали недавно, когда проблема приобрела серьезные масштабы. Сейчас в России предлагается внести патологическое влечение к азартным играм в раздел наркологических расстройств.

«Исследования показали, что алгоритм влечения к азартным играм такой же, как алгоритм развития алкогольной зависимости. Поэтому вопрос о том, болезнь это или нет, уже давно не звучит. Это тяжелая болезнь, требующая серьезного лечения. В течение года-двух будут разработаны клинические рекомендации. Принципиально важно, что уже сейчас лечение этой патологии заводится в наркологические организации. И все врачи — психиатры и наркологи — должны быть обучены лечению и профилактике этой патологии».

В прошлом году ЕРАИ представил Единый центр ответственной игры «СтопИгра», в котором всем желающим доступна информация о методах выявления игровой зависимости и способах борьбы с ней, а также тест по самодиагностике степени зависимости. В рамках дискуссии Юрий Суродеев подробнее рассказал о работе проекта, а также о том, как «СтопИгра» будет развиваться в дальнейшем.

«Мы уже анонсировали развитие сервиса «СтопИгра». И сейчас шаг за шагом продолжаем совершенствовать этот проект, в том числе привлекая различные институты для проведения новых исследований, например работаем над социальными рекламными кампаниями совместно с букмекерскими компаниями. Мы также поддерживаем предложенную идею о проведении месяца осведомленности о лудомании, в рамках которой все участники индустрии будут освещать проблему, привлекая тем самым внимание широкой общественности. Подобный шаг может стать полезным инструментом для профилактики лудомании».

Участники отметили, что молодежь — наиболее уязвимая к лудомании социальная группа. В юношеском возрасте, по мнению спикеров, человеку не всегда хватает финансовой грамотности.

По словам спикеров, сейчас букмекерские компании активно продвигают принципы ответственной игры, развивая механизмы, которые позволяют игрокам наложить на себя самоограничения. Руководитель управления по сопровождению корпоративных клиентов ЕДИНЫЙ ЦУПИС Сергей Петричев рассказал, что подобной функцией за несколько лет воспользовались более 120 тысяч пользователей.

«В ЦУПИС в разделе «Ответственная игра» мы предлагаем игрокам на добровольной основе настроить самоограничения. Установив у нас лимиты расходов на азарт, игрок получает эти ограничения во всех легальных букмекерских компаниях».

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» проходит с 22 по 23 сентября в Москве на площадке отеля Radisson Collection Moscow. Организатором форума выступила публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). В рамках мероприятия представители индустрии обсуждают актуальные темы в сфере беттинга.