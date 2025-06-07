Сыграй в PlayStation, пока она шопится! PARI открывает «Комнату мужей» в Екатеринбурге

Букмекерская компания PARI запускает уникальный проект в ТРЦ «Мега Екатеринбург» — «Камеры хранения мужчин»! Поход по магазинам — настоящая боль для представителей сильного пола. Теперь эта проблема решена! Пока женщины наслаждаются шопингом, их спутники могут скоротать время за игрой в PlayStation.

Чтобы попасть в комнату отдыха, нужно будет заполнить короткую анкету и подписаться на телеграм-канал БК «Уралмаш». Попасть в «Комнату мужей» могут все мужчины старше 18 лет абсолютно бесплатно. Для отдыхающих будут доступны комфортные места и игровые приставки Sony PlayStation, чтобы скоротать время в ожидании второй половинки. Время пролетит незаметно!

Кроме того, к этому событию PARI запускает классный розыгрыш! Чтобы принять участие, нужно в специальном боте написать, почему ты не любишь шопинг и почему «Комнату мужей» нужна именно в твоем городе. Автор самого креативного ответа станет обладателем PS 5, а те, кто войдут в топ-100 лучших мнений, получат фрибеты в 1000 рублей. Победителя выберет Luxury Girl.

Мужчины, дайте вашим женщинам насладиться процессом! Ждем вас в нашей «Комнате мужей»!