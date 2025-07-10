ФК «Краснодар» представил новую форму на сезон 2025/26: «Мы — горожане!»

Футбольный клуб «Краснодар» презентовал новую игровую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2025/26. Домашние и гостевые комплекты вдохновлены главной идеей сезона — «Мы — горожане!» Это больше, чем слоган — это отражение единства клуба, города и болельщиков.

Где бы ни находился болельщик — он остаётся горожанином. А горожане — это стиль.

В презентации приняли участие Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Стас Агкацев, Александр Черников.

ФК «Краснодар» и Winline возрождают культуру джерси в России. Стильная форма становится символом не только команды, но и всей футбольной эстетики.